Nazilli'de arefe günü mezarlıklara ziyaretçi akını

26.05.2026 16:29  Güncelleme: 16:31
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi arefe gününde mezarlıklar dolup taştı, vatandaşlar yakınları için dualar etti.

Nazilli'de Kurban Bayramı öncesi arefe gününde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Başta Eğriboyun Mezarlığı ve Evranlı Mezarlığı olmak üzere ilçedeki mezarlıklara gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklarda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Mezarlık girişlerinde kurulan tezgahlardan çiçek, mersin ve buğday alan vatandaşlar, sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etti. Özellikle Şehit ve Gaziler Mezarlığı başta olmak üzere mezarlıklardaki düzen ve bakım dikkat çekti. Temizliği yapılan yürüyüş yolları, bakımlı mezar alanları ve genel düzen vatandaşların takdirini topladı. Mezarlıklarda çok sayıda personelin görev yaptığı görülürken, vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlardan Hasan Uğur, hizmetlerden memnun olduğunu belirterek, "Allah razı olsun. Her yerin bakımı yapılmış, otlar biçilmiş, her yer tertemiz. Çok teşekkür ediyorum" dedi. Düzenli olarak temizlenen ve bakımı yapılan mezarlıklar nedeniyle vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Bayram öncesinde manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği mezarlıklarda vatandaşlar hem yakınlarını andı hem de dualarla arefe gününü idrak etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

