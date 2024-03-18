Nazilli\'de Çanakkale Zaferi ve şehitler unutulmadı

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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü Nazilli'de kutlanarak kahraman şehitlerimiz dualarla anıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen etkinliklere katıldı. İlçe genelinde düzenlenen programlar kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Günün önem ve anlamına dair konuşan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek "Bugün tarihimizin şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale zaferinin 109. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Çanakkale zaferi Millet olarak tüm yokluk ve imkansızliklara rağmen, eşine az rastlanır en büyük kahramanlık zaferlerinden biridir" dedi.

Çelenk koyma töreninin ardından Eğriboyun Mezarlığı'ndaki şehit ve gazi mezarlıklarını protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi. Törenlerin ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan: "Bugün çok anlamlı bir gün. Cumhuriyetimizin, devletimizin bugüne gelmesi için canlarını, kanlarını veren şehitlerimize minnettarız. Allah onlara müjdeliyor 'cennettedir' diye. Rabbim inşallah bizleri onların şefaatine nail eyler. Onlara yakışır, yaraşır evlatlar, nesiller olmak bizlerin boynunun borcudur. Bu noktada değerli büyüklerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen oratoryo gösterisi ve Şehit Aileleri Derneği'nin ziyaret edilmesi ile sona erdi. - AYDIN