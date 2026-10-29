Nazilli\'de Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü 103 kişilik gösteriyle kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Tebrikat töreni ile başlayan etkinlikler ilçe stadında gösterilerle doruğa ulaşırken Cumhuriyet Yürüyüşü ile sokaklar adeta kırmızı beyaza büründü.

Nazilli'deki kutlamalar ilk olarak 28 Ekim günü çelenklerin Atatürk Anıtına sunumu ile başladı. 29 Ekim sabahı başlayan kutlama programlarında ilk olarak Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Nazilli Pınarbaşı Futbol Sahası'nda yapılan törende Kaymakam Kan, törende görev alan öğrenci ve öğretmenlerle töreni takip etmeye gelen vatandaşların tek tek bayramını kutladı. Kutlama etkinliklerinde çeşitli gösteriler sunuldu. Törende ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Şiirlerin okunmasının ardından karma bando, halk eğitimi merkezi zeybek ekibinin karma gösterisi, Nazilli belediyesi halk Oyunları Ekipleri ve diğer gösterilerin ardından geçit resmi gerçekleştirildi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, törenlerde günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada cumhuriyetin 103. yılında da büyük bir coşku içerisinde olduklarını ifade ederek, "Cumhuriyet, sadece Ankara'da Meclis kürsüsünden ilan edilen bir yönetim şekli değişikliği değildir. Milli mücadelenin önemli merkezlerinden biri olan Ege'nin özellikle de Nazilli'nin dağlarında ve ovalarında fidan gibi büyüyen bir direnişin, aydınlanmanın ve yeniden doğuşun adıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet'in temelleri yalnızca askeri zaferlerle değil, halkın iradesi ve yerel direniş dinamikleriyle atılmıştır. Nazilli, işgale uğradığında, Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğinin ilk ve en sert haykırışlarından birine sahne olmuştur. Yörük Ali Efe'nin önderliğindeki Malgaç Baskını, düzenli ordu kurulmadan önce halkın kendi öz gücüyle emperyalist işgale karşı koyabileceğini kanıtlayan tarihi bir milattır. Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Ayşe Efe gibi efelerin önderliğindeki Zeybek direnişi, düzenli ordu kurulmadan önce düşmana karşı halkın kendi öz savunma mekanizmasını nasıl kurduğunun en somut örneğidir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, Cumhuriyetin bize kazandırdığı; akıl ve bilime dayalı çağdaşlaşma idealini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, üretkenlikle ve demokrasiye bağlılıkla korumaktır" dedi.

103. yılda 103 kişilik gösteri

Kaymakam Kan'ın konuşmasının ardından okullarda yapılan kompozisyon, şiir, resim yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Halk Eğitim Merkezi Karma Halk Oyunları ekibinin ilk, orta, lise ve yetişkinlerden oluşan 103 kişilik halk oyunları ekibi gösterisi büyük beğeni ile izlendi. Nazilli Belediyesi ve ilçedeki okullarının gösterisiyle stadyumdaki törenler sona erdi. Stadyumdaki törenin ardından Kaymakam Kan, beraberindeki protokol üyeleri ve programa katılan okullar Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar gerek sokaktan gerek arabalardan gerekse evlerinin balkonlarından 103'ncü yıl coşkusuna ortak oldu. Tüm şehir Cumhuriyet'in 103. yıl coşkusunu evlerine ve araçlarına bayraklar asarak gösterdi. Nazilli caddeleri kırmızı beyaz renklere bürünerek adeta bayrak rengini aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına; Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Alparslan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Adalet Komisyonu Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Şen, kurum müdürleri ve amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.