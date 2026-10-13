Nazilli\'de kültür merkezi yıkımı nedeniyle 15 Ekim\'de pazar kurulmayacak

Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde 16 Ekim'de yapılacak yıkım çalışmaları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü bölgede pazar kurulmayacak, ertesi gün ise belirlenen yollar araç trafiğine kapatılacak.

Nazilli Belediyesi, Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek yıkım çalışmaları nedeniyle pazar yeri ve trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. 15 Ekim Perşembe günü bölgede pazar kurulmayacak, 16 Ekim Cuma günü ise yıkım çalışmaları süresince belirlenen yollar araç trafiğine kapatılacak. Nazilli Belediyesi tarafından yenileme süreci başlatılan Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. Kültür merkezinde 16 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek yıkım çalışmaları öncesinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda, 15 Ekim Perşembe günü Ahmet Şensan Kültür Merkezi çevresindeki sokaklarda pazar kurulmayacak. 16 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek yıkım çalışmaları süresince ise Kültür 1, Kültür 2, Kültür 3 Sokak ve Hürriyet Caddesi kesişimleri araç trafiğine kapatılacak. Bölgede trafik akışı, güvenlik tedbirleri doğrultusunda düzenlenecek.

Özellikle pazar alışverişi yapacak vatandaşların ve bölgedeki güzergahları kullanacak sürücülerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihlerde gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi ve çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi adına alternatif güzergahların kullanılmasını, trafik işaret ve yönlendirmelerine titizlikle uyulmasını önemle rica ediyoruz. Hemşehrilerimizin göstereceği anlayış ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.