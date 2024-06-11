Nazilli'de Kurban Bayramı için kurban kesim alanlarının temizliği yapıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için belirlenen kurban kesim alanlarının temizliği yapıldı.

Nazilli Belediyesi Kurban Bayramı yaklaşırken bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda Kurban Bayramı'nı geçirmeleri için kurban kesimi yapılacak alanların genel temizlikleri Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Şirinevler Eşref Özel Kapalı Pazar Yeri, Turan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Dumlupınar Şehit Erol Uysal Kapalı Pazar Yeri, Arslanlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, İsabeyli Mahallesi Ahmet Gümüş Kapalı Pazar Yeri, İsabeyli Mahallesi Yeşildere Sosyal Alanlarında özellikle su giderleri mazgallar ve kesim yapılacak kısımlar tazyikli su ile yıkanarak vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

İlçede belirlenen 8 kurban kesim noktasının temizliği konusunda çalışmaların titizlikle yapıldığı ve bayram süresince de devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Kurban Bayram yaklaşırken tüm birimlerimiz vatandaşlarımızın daha huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için gerekli hazırlıkları yapmaya devam ediyor. Kurban bayramı Ramazan bayramına göre işli ve meşakkatli bir bayram. Dolayısıyla bu bayram kurban kesimi yapılacak alanların temiz ve hijyenik olması çok önemli. Vatandaşlarımızın içleri rahat olsun. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz kurban kesim yerlerindeki temizlik çalışmaları ile genel bakımını tamamladı" dedi. - AYDIN