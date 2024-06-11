Nazilli'de Kurban Bayramı için kurban kesim alanlarının temizliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli'de Kurban Bayramı için kurban kesim alanlarının temizliği yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için belirlenen kurban kesim alanlarının temizliği yapıldı. Nazilli Belediyesi, kurban kesim alanlarında vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda bayram geçirmeleri için temizlik çalışmalarını tamamladı.

11.06.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için belirlenen kurban kesim alanlarının temizliği yapıldı.

Nazilli Belediyesi Kurban Bayramı yaklaşırken bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda Kurban Bayramı'nı geçirmeleri için kurban kesimi yapılacak alanların genel temizlikleri Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Şirinevler Eşref Özel Kapalı Pazar Yeri, Turan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Dumlupınar Şehit Erol Uysal Kapalı Pazar Yeri, Arslanlı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, İsabeyli Mahallesi Ahmet Gümüş Kapalı Pazar Yeri, İsabeyli Mahallesi Yeşildere Sosyal Alanlarında özellikle su giderleri mazgallar ve kesim yapılacak kısımlar tazyikli su ile yıkanarak vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

İlçede belirlenen 8 kurban kesim noktasının temizliği konusunda çalışmaların titizlikle yapıldığı ve bayram süresince de devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Kurban Bayram yaklaşırken tüm birimlerimiz vatandaşlarımızın daha huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için gerekli hazırlıkları yapmaya devam ediyor. Kurban bayramı Ramazan bayramına göre işli ve meşakkatli bir bayram. Dolayısıyla bu bayram kurban kesimi yapılacak alanların temiz ve hijyenik olması çok önemli. Vatandaşlarımızın içleri rahat olsun. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz kurban kesim yerlerindeki temizlik çalışmaları ile genel bakımını tamamladı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Nazilli, Kurban, Aydın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Kurban Bayramı için kurban kesim alanlarının temizliği yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:47:55. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de Kurban Bayramı için kurban kesim alanlarının temizliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement