Nazilli\'de Kurban Kesim Kursu Başladı

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Kurban Bayramı öncesi kurban kesim kursu düzenleniyor.

Her bayram döneminde yaşanan kazaların önüne geçmek ve vatandaşların kurban kesim işlemlerini daha güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla açılan kurs için kayıtlar başladı. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, 18 Nisan Cuma gününe kadar Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak kayıt yaptırabilecek. Bayram sürecinde hem bireysel hem de toplumsal faydanın sağlanması planlanan kursun sonunda katılımcılara sertifika verilecek. - AYDIN