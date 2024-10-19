Nazilli\'de Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin'in kabrine ziyarette bulunuldu.

Nazilli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun, kurum amirleri, siyasi partilerin, meslek odalarının ve STK'ların temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Nazilli Muhtarlar Derneği çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Dernek Başkanı Mustafa Karaburun, "Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin kurumsal temsilcisidir. Muhtarlarımızın bulunduğu mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmek ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören 195 yıllık köklü bir müessesedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen sevinçte ve hüzünde halkımızın yanında ve hizmetindedir. Hem devleti hem milleti temsil gibi önemli bir görev yürüten muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Öte yandan 82 mahalle muhtarının görev yaptığı Nazilli'de törene yalnızca 30'a yakın muhtarın katılım göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Dernek başkanı katılımın az olmasıyla ilgili olarak, "Köy muhtarlarımızın işleri olduğu için zeytin ve kestane hasadı devam ettiği için törene katılamadılar. Sadece ilçe merkezindeki muhtarlarımız törene katıldı. Derneğimize olumsuz bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Törenin ardından Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilerek çiçek sunuldu ve dua edildi. Burada konuşan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'i ve görevi başında hayatını kaybeden tüm muhtarları saygıyla andıklarını belirtti. - AYDIN