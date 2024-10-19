Nazilli'de Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli'de Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Nazilli\'de Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in kabri ziyaret edildi. Dernek Başkanı, muhtarların devletteki önemli rolüne vurgu yaptı ve katılımın az olmasının nedenlerini açıkladı.

19.10.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin'in kabrine ziyarette bulunuldu.

Nazilli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun, kurum amirleri, siyasi partilerin, meslek odalarının ve STK'ların temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Nazilli Muhtarlar Derneği çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Dernek Başkanı Mustafa Karaburun, "Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin kurumsal temsilcisidir. Muhtarlarımızın bulunduğu mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmek ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören 195 yıllık köklü bir müessesedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen sevinçte ve hüzünde halkımızın yanında ve hizmetindedir. Hem devleti hem milleti temsil gibi önemli bir görev yürüten muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Öte yandan 82 mahalle muhtarının görev yaptığı Nazilli'de törene yalnızca 30'a yakın muhtarın katılım göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Dernek başkanı katılımın az olmasıyla ilgili olarak, "Köy muhtarlarımızın işleri olduğu için zeytin ve kestane hasadı devam ettiği için törene katılamadılar. Sadece ilçe merkezindeki muhtarlarımız törene katıldı. Derneğimize olumsuz bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Törenin ardından Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilerek çiçek sunuldu ve dua edildi. Burada konuşan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'i ve görevi başında hayatını kaybeden tüm muhtarları saygıyla andıklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Muhtarlar Günü, Politika, Türkiye, Nazilli, Yerel, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:54:16. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.