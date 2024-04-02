Nazilli'de özel çocuklar hünerlerini sergiledi
AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi. İlçede geçtiğimiz yıl kurulan Nazilli Otizm Orkestra ve Korosu etkinliklere damga vurdu.
2 Nisan Dünya Otizm farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Nazilli Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program düzenlendi. Zengin içeriklerle kutlanan gün kapsamında mini bir konser sunan Nazilli Otizm Orkestra ve Korosu performansı ile izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı.
Nazilli Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen Programa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, şube müdürleri, ilçedeki resmi ve özel eğitim okullarının müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, Aydin Otizm ve Gençlik Spor Kulübünün Nazilli Temsilcisi Av.Sema Uzel, Nazilli Otizm Orkestra ve Koro Şefi Şefika Yurga Yurdakul ile Nazilli'nin yeni seçilen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Zeynep Aytekin yaptı.
"36 çocuktan biri otizmli"
Son dönemde her 36 çocuktan birinin otizm tanısı aldığını, otizmin toplumun her kesiminde görülebildiğini belirten Nazilli Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Zeynep Fatma Aytekin: "Otizm, günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluktur. Amerikan, Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre 2006 yılında her 150 çocuktan 1'inin otizm tanısı aldığı tahmin edilirken, son bilgiye göre bu oran her 36 çocuktan 1'inin otizm tanısı aldığını göstermektedir. Otizmin; tüm ırklarda, etnik gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görülebileceği, ailenin gelir durumunun, yaşam biçiminin ve eğitim düzeyinin otizm-spektrum bozukluğu ile bağlantısının olmadığını bilmekteyiz. Tohum Otizm Vakfı önderliğinde 2009 yılından beri otizm için 'Mavi lşık Yak' Kampanyası yürütüldü. Bu kampanyanın amacı otizmin varlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktı. Otizm kelimesinin bir günde olsa toplumun çok çeşitli kesimlerince duyulmasını sağladı. Birkaç yıldır otizm rengi, farkındalık rengi olan maviden, kabullenmenin dikkat çekici rengi olan kırmızıya çevrildi. Otizme Kırmızı lşık yak' sloganıyla; evde, okulda, işyerinde ve toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerini destekliyoruz. Otizmli bireyler diğerlerinden farklı olabilirler ancak herkesle ayni haklara ve özgürlüklere sahipler" dedi.
"Otizm Korosu izleyenleri coşturdu"
Zeynep Aytekin'in konuşmasının ardından otizmli öğrenciler adına öğrenci velilerinden Emine Çakır da duygularını ifade eden bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Günün sürprizi olan Emekli Müzik Öğretmeni Şefika Yurga Yurdakul öncülüğünde kurulan ve gönüllü şefliğini yaptığı Nazilli Otizm Orkestra Korosu'nun mini konseri ise izleyenleri coşturdu. "Hayat Bayram Olsa" "Çemberimde Gül Oya" gibi unutulmaz şarkıların yanı sıra Mozart'ın Türk Marşı ve Atatürk Gençliği Marşı'nı seslendiren orkestra üyelerinin müthiş performansı profesyonelleri aratmadı. Program öğrenci velilerinin Halk Eğitim Merkezi el sanatları kursunda yaptıkları birbirinden güzel eserlerden oluşan serginin gezilmesiyle ve öğrencilerin yarışmaları ile son buldu.
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