Nazilli'de uyuşturucu ve kaçakçılığa göz açtırılmadı

AYDIN - Nazilli Narkotik ve KOM Büro Amirliği ekipleri 2023 yılında yaptıkları çok sayıda operasyon ile suçlulara göz açtırmadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü 2023 yılında kent genelindeki sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalarla suçlulara geçit vermedi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nin yıl boyunca yaptığı operasyonlarda; 437 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. 37 şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından aranması bulunan 48 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan operasyonlarda; 11 kilogram uyuşturucu madde ve türevi bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

700 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

2023 yılında Aydın KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli KOM Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonlarda; 700 bin adet kaçak sigara, 600 kilogram kaçak sigara tütünü, 21 ton kaçak ve sahte alkol, 2 ton kaçak akaryakıt, bin adet elektronik sigara, 7 bin adet kaçak teknolojik aksesuar, 950 adet tarihi eser ve emtia, 150 adet sahte Türk Lirası ve ABD Doları, 8 Adet tüfek ve 34 adet ruhsatsız tabanca, 890 adet tabanca fişeği ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. Nazilli KOM Büro Amirliği FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadele ederek yaptığı operasyonlar sonucunda 198 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 10 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda 27 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.