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Nazilli'de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak - Son Dakika

Nazilli'de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak

05.12.2021 13:13

Nazilli'de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak Aydın'ın Nazilli ilçesindeki okullar bünyesinde kurulan 21 kütüphaneden ilki törenle hizmete açıldı.

Nazilli'de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki okullar bünyesinde kurulan 21 kütüphaneden ilki törenle hizmete açıldı. 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' projesi kapsamında Nazilli 15 Temmuz İlkokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışında minik öğrenciler köy okullarına da kütüphane açılması için kaymakam amcalarından destek istedi. Minik kalplerin bu davranışı açılışa katılanları duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında tamamlanan Nazilli'nin ilk okul kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Nazilli 15 Temmuz İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılışa, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Bulut, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Savaş, Okul Müdürleri, öğretmenler, okulun 3-F sınıfı öğrencileri, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, yöneticileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kütüphaneler, il genelindeki 195 okulda açılacak

Nazilli 15 Temmuz İlkokulu Müdürü Ali Demirci'nin açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Barut konuşmasında, "Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendilerin himayesinde Bakanlığımızın çalışmaları sonucunda tüm ülke genelinde tüm okullarımızın Kütüphanesiz kalmaması için başlatılan bir projedir. Bu kısa bir süre içerisinde olmasına rağmen ülkemizde büyük ölçüde mesafe alınmıştır. Bu kapsamda ilimizde de 195 okulumuz belirlenmiştir. Bu 195 okulumuzun Kütüphane donanımlarını ilimizdeki 3 Mesleki Eğitim veren Lisemiz teslim etme aşamasına getirdiler. Biz bunlarla da sınırlı kalmadık. Yine ilaveten talepleri olan 108 okulumuza da kitap temin ederek inşallah önümüzdeki 10 gün içerisinde hızlı bir şekilde açılışlarını yaparak teslim edeceğiz. Kütüphane konusu bizim için ayrı bir mutluluk bu kütüphaneleri ilimizde bulunan 3 Mesleki Eğitim Liselerimizin üretiyor olması ayrı bir mutluluk. Nitekim Aydın'da dezenfektan, maske ve farklı alanlarda ihtiyaç duyduğumuz malzemelerimizi kendimiz okullarımızda üretebiliyoruz. Yine öğretmenevlerimizin taşımalı öğrencilerimizin yemeklerini her gün hijyenik bir ortamda okullarımıza ulaştırıyoruz. Bu okullarımızın üretim kapasitelerinin de artması ayrıca bizlere gurur veriyor. Okul kütüphanelerimiz ilimiz genelinde açılacak. Nazilli'deki 21 adet kütüphanemiz de hızlı bir şekilde açılacak. Kütüphanelerimiz, geleceğimiz olan öğrencilerimiz ve okullarımıza hayırlı ve uğurlu olsun inşallah" dedi.

"Kendileri küçük ama yürekleri çok büyük"

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, açılışa katılan okulun 3-F sınıfı öğrencileri ile tek tek diyaloglar kurarak gelecekteki meslekleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin verdiği birbirinden ilginç ve akıl dolu cevaplar karşısından şaşkınlığını gizleyemeyen Kaymakam Arısoy, Elanur Eren isimli öğrencinin köy okulları için düzenledikleri kitap toplama kampanyasına destek olacaklarını ifade ederek kendisini ve arkadaşlarını makamına davet etti. Kendileri küçük ama yüreklerinin çok büyük olduğunu ifade eden Kaymakam Arısoy, öğrencilerin kendisini mest ettiğini belirterek: "Ben daha kapıdan ilk girerken bizleri karşılamaları vermiş oldukları cevaplardaki akıl dolu özgüvenli bir şekilde cevap vermeleri bizleri mest etti. Ayrıca kardeş okullar için proje ve destek kampanyası yapmaları bizleri sevindirdi. Nazilli dışında yaşayan çocuklarımızdan olan Bolu'daki Ela Kasırga ve arkadaşlarının geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınları sonrasında orman köylerindeki çocuklarımızın yanan oyuncaklarının ve kitaplarının üzüntüsünü yaşayan çocuklarımızın temin ederek bizlere, o çocuklarımıza ve kardeşlerine gönderilmesini istedikleri oyuncaklar, kitaplar ve nakdi yardımlar bizleri çok sevindirmişti. Bizler de aracı olarak bu yardımları Karacasu ilçemizde yangın bölgelerindeki çocuklarımıza ulaştırabilmenin sevincini yaşamıştık. İşte bizler böyle projeleri görünce çok duygulanıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Sevinçlerimiz kadar sıkıntılarımızın da paylaşılması çok önemli. Millet olmanın gereği de bu olsa gerek. Bu kütüphanemizi okulumuza kazandıran herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de ilimiz genelinde bulunan ve kütüphanelerimizin yapılmasında emeği geçen başta Nazilli mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize ve çok değerli idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Kütüphanenin açılış kurdelesi okulun 3-F sınıfı öğrencileri tarafından kesilerek hizmete açıldı.

Nazilli'de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak
Nazilli'de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak
Nazilli'de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak
Nazilli'de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak

Hisarcık, Nazilli, okullar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de ve Aydın'da kütüphanesiz okul kalmayacak - Son Dakika
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