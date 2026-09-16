Nazilli’de velilerden ikili eğitim tepkisi: “Okulumuzu geri verin, tekli eğitim istiyoruz” - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli’de velilerden ikili eğitim tepkisi: “Okulumuzu geri verin, tekli eğitim istiyoruz”

Nazilli’de velilerden ikili eğitim tepkisi: “Okulumuzu geri verin, tekli eğitim istiyoruz”
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikili eğitime geçirilmesi kararı velilerce protesto edildi. Atatürk Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 100 veli, daha önce yapılan planlamaya dönülerek okulun Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu binasına taşınmasını ve öğrencilerin tam gün eğitim görmesini istedi.

(AYDIN) - Nazilli'de Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikili eğitime geçirilmesi kararı velilerce protesto edildi. Atatürk Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 100 veli, daha önce yapılan planlamaya dönülerek okulun Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu binasına taşınmasını ve öğrencilerin tam gün eğitim görmesini istedi.

Nazilli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların yerleşim planında yapılan değişiklik, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrenci velilerinin tepkisine neden oldu.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından daha önce hazırlanan planlamaya göre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin geçici olarak Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu binasına taşınarak burada tam gün eğitim verilmesi, Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun ise Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde eğitimine devam etmesi öngörülüyordu.

Velilerin aktardığına göre daha sonra bu planlamadan vazgeçilerek Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin aynı binada ikili eğitim yapması kararlaştırıldı.

Karara tepki gösteren Okul Aile Birliği Başkanı Metin Çetin ile yaklaşık 100 öğrenci velisi, Nazilli Atatürk Parkı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Veliler, öğrencilerin sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı eğitim döneminde okula gitmesinin özellikle ulaşım, güvenlik ve ders çalışma süreleri açısından sorun oluşturacağını savundu.

Veliler, özellikle çevre mahalle ve köylerden gelen öğrencilerin akşam saatlerinde evlerine dönmek zorunda kalacağını belirterek, kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

"İLK PLAN UYGULANSAYDI HİÇBİR OKUL MAĞDUR OLMAYACAKTI"

Okul Aile Birliği Başkanı Çetin, yaşanan sorunun temelinde okulun taşınmasıyla ilgili plan değişikliğinin bulunduğunu belirtti. Çetin, "Eğer ilk plana sadık kalınsaydı hiçbir okul mağdur olmayacaktı. Her okul tam gün eğitim yapmış olacaktı" dedi.

İkili eğitim nedeniyle öğrencilerin okuldan geç çıkacağını belirten Çetin, özellikle çevre köylerden gelen öğrencilerin ulaşım konusunda ciddi sorun yaşayacağını dile getirdi. Çetin, öğrencilerin öğleden sonra saat 13.45'te derse başlayıp 19.45'te okuldan çıkacağını belirterek, öğrencilerin servis ve toplu ulaşım nedeniyle evlerine daha da geç ulaşacağını ifade etti.

Çetin, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin yaklaşık 650 öğrencisinin bulunduğunu ve söz konusu binanın bu öğrencilerin tamamını alabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. İlk planlamanın yaklaşık 15-20 gün içerisinde değiştirildiğini belirten Çetin, velilerin asıl itirazının da bu noktada olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Sofuoğlu, Anadolu Lisesi, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli’de velilerden ikili eğitim tepkisi: “Okulumuzu geri verin, tekli eğitim istiyoruz” - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:34
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
11:30
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:34:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Nazilli’de velilerden ikili eğitim tepkisi: “Okulumuzu geri verin, tekli eğitim istiyoruz” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement