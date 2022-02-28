Nazilli'de 'Yeni Araştırmalar Işığında Nazilli' konferansı düzenlenecek - Son Dakika
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Nazilli'de 'Yeni Araştırmalar Işığında Nazilli' konferansı düzenlenecek

28.02.2022 15:52
Nazilli'de 'Yeni Araştırmalar Işığında Nazilli' konferansı düzenlenecek

Nazilli Kaymakamlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Yeni Araştırmalar Işığında Nazilli' konulu konferans 4 Mart Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Nazilli Kaymakamlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Yeni Araştırmalar Işığında Nazilli' konulu konferans 4 Mart Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek olan konferansa Araştırma Görevlisi Dr. Nihal Akıllı, Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, Araştırma Görevlisi Dr. Arzu Özver, Uzm. Arkeolog Ümit Sarın ve Yusuf Çorbacıoğlu konuşmacı olarak katılacak. Nazilli ve çevresinin eski çağlardaki sosyo-kültürel yaşantısı, yerleşimleri, tarih boyunca inşa edilmiş askeri ve dini mekanlarının anlatılacağı konferansta 2020 yılında 'Yılın Arkeolojik Keşfi' olarak ulusal ve uluslararası basında geniş bir yer tutan Mastaura'daki Amphitiyatro'nun keşfi, yürütülen çalışmalar ve önemi hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Nazilli ilçesinde yer alan ilkokul, ortaokul ve lise dengi okullarda görev yapan öğretmeler ve öğrencilerin hedef kitle olarak belirlendiği konferans sayesinde ilçedeki öğrencilerin yaşadıkları bölgeyi tanımaları ve anlamaları sağlanacak.

Mastaura, Harpasa ve Anineta gibi üç adet büyük antik kenti barındıran Nazilli'de bu tür programların yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazilli ve çevresi tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış Büyük Menderes havzasının önemli noktalarından birisi olarak insanların binlerce yıldır yaşadığı bir coğrafyadır. Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar kesintisiz şekilde insanlar yaşadığı bu bölgede pek çok tarihi alan, antik kent ve kültür varlığı bulunmaktadır. Bölgemizin ve ülkemizin kültürüne ve turizmine önemli katkılar sağlayacak olan bu çalışmalar, öncelikle yerel halk tarafından bilinip, sahiplenilmelidir. Bu amaç doğrultusunda böyle bir çalışmaya destek veren kamu kurum ve kuruluşlarına ve tarihimizin aydınlatılması adına büyük emek harcayan kıymetli akademisyen ve arkeologlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

YORUMLAR
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Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli, Turizm, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de 'Yeni Araştırmalar Işığında Nazilli' konferansı düzenlenecek - Son Dakika


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