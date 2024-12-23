Kuantum Eğitim Kurumları Nazilli'de Açıldı

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Nazilli'de öğrenciler yeni bir eğitim kurumuna kavuştu

AYDIN - Aydın'ın yeni eğitim markası olmaya aday Kuantum Eğitim Kurumları Nazilli'de öğrencilerin hizmetine girdi.

Aydın'da eğitime yeni bir soluk getirmesi beklenen Kuantum Eğitim Kurumları, Nazillili öğrencilerim hizmetine girdi. 'Her öğrenciye 120 saat özel ders' misyonuyla öğrencilerin zirve yolculuğunda yanında yer almayı hedef edinen eğitim kurumunun Nazilli şube açılışında protokol üyeleri de hazır bulundu. Ortaokul ve lise öğrencileri için 120 saatlik özel dersleriyle dikkat çeken kurumun Zafer Mahallesi'nde bulunan Nazilli Şubesi açılışına Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Necati Akkaya, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, öğretmenler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kuantum Eğitim Kurumları'nın Nazilli Şubesi Şube Müdürü Halime Tunay Bağcı öncülüğünde 16 kişilik güçlü eğitimci kadrosuyla hizmet vereceğini ifade eden Kuantum Eğitim Kurumları Kurucuları Cem Güngör ve Emre Üçbudak, Aydın'ın eğitimde çok daha güçlü ve başarılı olması yönünde çalıştıklarını ifade etti. Açılışta konuşan Kuantum Eğitim Kurumları Kurucularından Cem Güngör, "Dayı-yeğen olarak iki kişi yola çıktık. Bugün Aydın'da 35 kişilik güçlü eğitim kadrosuyla eğitimciler olarak 'veli ne ister, öğretmen ne ister, öğrenci ne ister' mantığıyla yola çıkmış iki kurucuyuz. Nazilli her şeyin en güzelini hak eden bir ilçemiz. Biz Nazilli'yi ve halkını seviyoruz. Buradaki yöneticilerimiz ve eğitim emekçilerimizin bizim üzerimizde çok büyük emeği var. Bu vatan, bu çocuklar bizim. Elimizden geldiği kadar bu çocuklarımıza gerek akademik gerek se duygusal olarak her türlü desteği sağlamak için buradayız" dedi. Kuruculardan Emre Üçbudak'da duyduğu mutluluğu dile getirerek destek veren herkese teşekkür etti.

"Eğitimde bir markayız"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık konuşmasında, "Öncelikle ilçemize böylesine güzle bir eğitim kurumu kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Mütevazi davrandıkları için çok değerli kurucularımıza çok teşekkür ediyorum. Biz eğitimde bir markayız. Bunun örnekleri zaten ortada. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Amacımız; gençlerimize iyi bir eğitim ve gelecek vermek"

Güzel bir amaç için buluştuklarını ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ise "Eğitim ve öğretime katkısı olacak bir kurum olacağına inancım tam. Aydın'da başarılılar ve ilçemizde de başarılı olacaklarına inanıyorum. Amacımız gençlerimizi korumak, onlara iyi bir eğitim ve gelecek vermek. Vatanımız, milletimiz için geleceğimiz çocuklarımız. ve en kıymetli hazinemiz çocuklarımız. Eğitime önem veren Nazillililer için çok önemli bir yatırım" dedi.

Açılış öncesi dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek eğitim kurumu gezildi.