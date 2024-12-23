Kuantum Eğitim Kurumları Nazilli'de Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuantum Eğitim Kurumları Nazilli'de Açıldı

Kuantum Eğitim Kurumları, Nazilli'de özel derslerle öğrencilere destek vermek üzere açıldı.

23.12.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de öğrenciler yeni bir eğitim kurumuna kavuştu

AYDIN - Aydın'ın yeni eğitim markası olmaya aday Kuantum Eğitim Kurumları Nazilli'de öğrencilerin hizmetine girdi.

Aydın'da eğitime yeni bir soluk getirmesi beklenen Kuantum Eğitim Kurumları, Nazillili öğrencilerim hizmetine girdi. 'Her öğrenciye 120 saat özel ders' misyonuyla öğrencilerin zirve yolculuğunda yanında yer almayı hedef edinen eğitim kurumunun Nazilli şube açılışında protokol üyeleri de hazır bulundu. Ortaokul ve lise öğrencileri için 120 saatlik özel dersleriyle dikkat çeken kurumun Zafer Mahallesi'nde bulunan Nazilli Şubesi açılışına Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Necati Akkaya, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, öğretmenler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kuantum Eğitim Kurumları'nın Nazilli Şubesi Şube Müdürü Halime Tunay Bağcı öncülüğünde 16 kişilik güçlü eğitimci kadrosuyla hizmet vereceğini ifade eden Kuantum Eğitim Kurumları Kurucuları Cem Güngör ve Emre Üçbudak, Aydın'ın eğitimde çok daha güçlü ve başarılı olması yönünde çalıştıklarını ifade etti. Açılışta konuşan Kuantum Eğitim Kurumları Kurucularından Cem Güngör, "Dayı-yeğen olarak iki kişi yola çıktık. Bugün Aydın'da 35 kişilik güçlü eğitim kadrosuyla eğitimciler olarak 'veli ne ister, öğretmen ne ister, öğrenci ne ister' mantığıyla yola çıkmış iki kurucuyuz. Nazilli her şeyin en güzelini hak eden bir ilçemiz. Biz Nazilli'yi ve halkını seviyoruz. Buradaki yöneticilerimiz ve eğitim emekçilerimizin bizim üzerimizde çok büyük emeği var. Bu vatan, bu çocuklar bizim. Elimizden geldiği kadar bu çocuklarımıza gerek akademik gerek se duygusal olarak her türlü desteği sağlamak için buradayız" dedi. Kuruculardan Emre Üçbudak'da duyduğu mutluluğu dile getirerek destek veren herkese teşekkür etti.

"Eğitimde bir markayız"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık konuşmasında, "Öncelikle ilçemize böylesine güzle bir eğitim kurumu kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Mütevazi davrandıkları için çok değerli kurucularımıza çok teşekkür ediyorum. Biz eğitimde bir markayız. Bunun örnekleri zaten ortada. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Amacımız; gençlerimize iyi bir eğitim ve gelecek vermek"

Güzel bir amaç için buluştuklarını ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ise "Eğitim ve öğretime katkısı olacak bir kurum olacağına inancım tam. Aydın'da başarılılar ve ilçemizde de başarılı olacaklarına inanıyorum. Amacımız gençlerimizi korumak, onlara iyi bir eğitim ve gelecek vermek. Vatanımız, milletimiz için geleceğimiz çocuklarımız. ve en kıymetli hazinemiz çocuklarımız. Eğitime önem veren Nazillililer için çok önemli bir yatırım" dedi.

Açılış öncesi dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek eğitim kurumu gezildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özel Ders, Nazilli, Eğitim, Yerel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuantum Eğitim Kurumları Nazilli'de Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
19:41 Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 21:15:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kuantum Eğitim Kurumları Nazilli'de Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.