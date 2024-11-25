Nazilli\'de Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yollar yenilenmeye devam ederken şehrin merkezinde yer alan Şirinevler Mahallesi 268 sokakta yol yenileme çalışması başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şirinevler Mahallesi 268 sokakta yol yenileme çalışmalarını başlattı. Bir kilometrelik yolun ilk aşamasında deforme olan taş ve asfalt iş makineleriyle kazındı. Ekiplerin koordineli çalışmaları ile stabilizesi yapılıp, bordürleri döşendikten hemen sonra taş döşeme çalışmaları başlatılacak olan yolun kaldırımları da yenilecek.

Şehrin kanayan yaralarından biri olan Millet Bahçesi yanı 268 sokaktaki yolun yenileme çalışmaları için start verilmesinden büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade eden Şirinevler Mahalle Muhtarı Levent Issıer, "Mahallemizde yenileme çalışmalarımız, Devlet Karayolu 331 sokak arasındaki 268 sokakta 1 kilometrelik kısımdaki yenileme çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Mahallemizin yıllardan bu yana kanayan yarası olan bu sokağa neşter vuran başta Belediye Başkanımız Dr. Ertuğrul Tetik ve Fen işleri ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, yaklaşık 35-40 yıldır detaylı bir düzenleme ve yenileme yapılmamış olan Şirinevler Mahallesinde başlayan yol yenileme çalışmalarının etap etap devam edeceğini belirtti. Başkan Tetik konuşmasının devamında, "Yılların kangreni olmuş Şirinevler 268 sokakta başlattığımız kaldırım ve yol yenileme çalışmasının tamamlanmasının hemen ardından tüm alt yapısı olmasına rağmen Şirinevler 295 sokak ile devam edecek. Yine bu çalışmanın tamamlanmasıyla hiç ara vermeden Şirinevler ve Dumlupınar mahallelerinin ortak kullandığı 333 sokaktaki yol kaldırımları ile beraber yenilenecek. Ekiplerimiz ivedilik sırasına göre planlama yaparak Nazilli'de tüm deforme olan yolları yenileyerek yıllardır kanayan yaraları iyileştirecek" diye konuştu. - AYDIN