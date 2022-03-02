Nazilli Devlet Hastanesi personeli Demirtaş Korona virüse yenik düştü - Son Dakika
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Nazilli Devlet Hastanesi personeli Demirtaş Korona virüse yenik düştü

02.03.2022 10:19
Nazilli Devlet Hastanesi personeli Demirtaş Korona virüse yenik düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Devlet Hastanesi personellerinden Şaban Demirtaş, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Devlet Hastanesi personellerinden Şaban Demirtaş, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 91 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs etkisini sürdürüyor. Nazilli Devlet Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan 45 yaşındaki Şaban Demirtaş, bir süre önce yakalandığı Korona virüs nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Demirtaş yoğun bakıma alınarak tedavisine burada devam edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Demirtaş, çalıştığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Demirtaş'ın ölüm haberi ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Demitaş'ın bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli Devlet Hastanesi personeli Demirtaş Korona virüse yenik düştü - Son Dakika


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