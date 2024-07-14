Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Veda Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Veda Ziyaretlerine Devam Ediyor

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Veda Ziyaretlerine Devam Ediyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde son 5 yıldır görev yapan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine tayininin çıkmasının ardından veda ziyaretlerini sürdürüyor. Arısoy, basın mensuplarıyla da vedalaşarak Nazilli'nin potansiyelini ve görev süresince yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Ayrıca, Sümer Vakfı'nın yeniden hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparak kent ekonomisinin gelişimi için Serbest Bölge ve 2. OSB çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

14.07.2024 17:41
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde son 5 yıldır görev yapan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine tayininin çıkmasının ardından veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakamlar Kararnamesi ile görev yeri değişen ve Kayseri'nin Melikgazi ilçesine tayini çıkan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy veda ziyaretleri kapsamında kentte 5 yıl birlikte görev yaptığı basın mensuplarıyla da vedalaştı. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Arısoy, görev süresince yaşananları değerlendirerek ilçe ile ilgili övgüler yağdırdı. Kentin potansiyeline ilişkin açıklamalarda bulunan Arısoy, Nazilli'nin Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri olduğunu ifade ederek "Nazilli yaşanacak ender coğrafyalardan bir tanesi. Bir cazibe merkezi. Bu potansiyelde bir ilçede görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Görevim süresince tüm dünyayı etkileyen pandemi ve tüm Türkiye'yi etkileyen büyük bir depremi yaşadık. Kurumlar arası diyalog ve halkımızın işbirliği ile birlik ve beraberliğin önemli örneklerini birlikte sergiledik. Burası, milli mücadelenin başlatıldığı ve ilk ateşin yakıldığı yerlerden biri. Bunlar Nazilli'yi özel kılan şeyler. Bunları yan yana koyduğunuzda 'Neden Nazilli?' sorusunun cevabı çıkıyor. Önemli olan hedef birliği yapmak" dedi.

Sümer Vakfı küllerinden doğdu

1981 yılında kurulan ancak 2020 yılına kadar kapatılma aşamasına gelen Sümer Vakfı'nın yeniden hayata geçirilmesinin görev süresince yaptığı en önemli işlerden biri olduğunun altını çizen Kaymakam Arısoy; "Sümer Vakfı'nı da kentin sosyal ve kültürel alanda gelişmesine destek olması için kurduk. Vakfın parası var, mevzuattan kaynaklanan imkanları var. Nazilli bunu iyi kullanırsa önemli yerlere gelebilecek bir kapasiteye sahip. Vakfı sahiplendikten sonra her şey olur. Vakfın bir araya getirici gücü çok fazla" şeklinde konuştu.

Kaymakam Arısoy son olarak kent ekonomisinin gelişimi açısından Serbest Bölge ve 2. OSB çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek görevi süresince her zaman yanında olan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve cemiyet üyesi basın mensuplarına da teşekkür ederek vedalaştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Veda Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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