Nazilli Meslek Lisesi'nde İftar Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli Meslek Lisesi'nde İftar Buluşması

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve aileleri iftarda bir araya geldi.

26.03.2025 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meslek Lisesi öğretmenleri iftarda buluştu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki köklü okullar arasında yer alan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Okulda görev yapan öğretmenlerle emekli olan öğretmen ve ailelerinin buluştuğu iftar yemeği renkli görüntülere neden oldu.

1960'da öğretmen okulu olarak hizmete açılan, ancak 5 yıl sonra başka bir yere taşınması nedeniyle Nazilli Sanat Enstitüsü olarak 160 öğrenciyle 24 Ekim 1966 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan ve günümüzde Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Programları olarak 11 alanda eğitim öğretim faaliyetini sürdüren ilçenin köklü okullarından kısa adı NAMTAL ile bilinen meslek lisesi öğretmenleri aktif görev yapan ve emekli olan öğretmenler, aileleri ile birlikte okul bahçesinde iftar açtı. İftardan yaklaşık bir saat önce okula gelen öğretmenler hazırlıkları hep birlikte yaparak hem sofralarını açıp servise destek olurken hem de emekliye ayrılmış meslektaşları ve aileleri ile hasret giderdi.

Meslektaşlarına hizmet ettiler

İftar öncesi hazırlıklarda gönüllü olarak görev alan öğretmenler, yaklaşık 250 katılımın olduğu etkinlikte meslektaşlarına ve ailelerine hizmet etti. Tasavvuf müziği eşliğinde beklenen akşam ezanının okunması ile iftar açan öğretmenler sofra duası ile iftarlarını tamamladı. Renkli görüntülere neden olan iftar etkinliği aktif halde görev yapan 120 öğretmenin yanı sıra emekli olanların da neredeyse her öğretmenin birbiri ile hoş sohbeti dikkatlerden kaçmadı.

"Aynı sofrayı bölüşmek adına toplanalım istedik"

İftar sırasında bir konuşma yapan Okul Müdürü Faruk Al, etkinlikte emeği geçen ve katılım sağlayan tüm meslektaşlarına teşekkür ederek, "Biz bu yemeği aslında başka ortamlarda da yapabilirdik. Ama istedik ki öğretmen arkadaşlarımız ve dostlarımız çalıştığımız mekanda, aynı ortamda, aynı sofrayı bölüşmek adına toplanalım istedik. Bana göre çok da iyi oldu. Hepinizi burada görmekten dolayı çok mutlu oldum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız" dedi.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Etkinlik, Nazilli, Eğitim, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Meslek Lisesi'nde İftar Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:37:52. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli Meslek Lisesi'nde İftar Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement