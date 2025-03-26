Nazilli Meslek Lisesi'nde İftar Buluşması

Meslek Lisesi öğretmenleri iftarda buluştu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki köklü okullar arasında yer alan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Okulda görev yapan öğretmenlerle emekli olan öğretmen ve ailelerinin buluştuğu iftar yemeği renkli görüntülere neden oldu.

1960'da öğretmen okulu olarak hizmete açılan, ancak 5 yıl sonra başka bir yere taşınması nedeniyle Nazilli Sanat Enstitüsü olarak 160 öğrenciyle 24 Ekim 1966 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan ve günümüzde Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Programları olarak 11 alanda eğitim öğretim faaliyetini sürdüren ilçenin köklü okullarından kısa adı NAMTAL ile bilinen meslek lisesi öğretmenleri aktif görev yapan ve emekli olan öğretmenler, aileleri ile birlikte okul bahçesinde iftar açtı. İftardan yaklaşık bir saat önce okula gelen öğretmenler hazırlıkları hep birlikte yaparak hem sofralarını açıp servise destek olurken hem de emekliye ayrılmış meslektaşları ve aileleri ile hasret giderdi.

Meslektaşlarına hizmet ettiler

İftar öncesi hazırlıklarda gönüllü olarak görev alan öğretmenler, yaklaşık 250 katılımın olduğu etkinlikte meslektaşlarına ve ailelerine hizmet etti. Tasavvuf müziği eşliğinde beklenen akşam ezanının okunması ile iftar açan öğretmenler sofra duası ile iftarlarını tamamladı. Renkli görüntülere neden olan iftar etkinliği aktif halde görev yapan 120 öğretmenin yanı sıra emekli olanların da neredeyse her öğretmenin birbiri ile hoş sohbeti dikkatlerden kaçmadı.

"Aynı sofrayı bölüşmek adına toplanalım istedik"

İftar sırasında bir konuşma yapan Okul Müdürü Faruk Al, etkinlikte emeği geçen ve katılım sağlayan tüm meslektaşlarına teşekkür ederek, "Biz bu yemeği aslında başka ortamlarda da yapabilirdik. Ama istedik ki öğretmen arkadaşlarımız ve dostlarımız çalıştığımız mekanda, aynı ortamda, aynı sofrayı bölüşmek adına toplanalım istedik. Bana göre çok da iyi oldu. Hepinizi burada görmekten dolayı çok mutlu oldum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız" dedi.