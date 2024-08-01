Nazilli'ye atanan ilk kadın kaymakam göreve başladı - Son Dakika
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Nazilli'ye atanan ilk kadın kaymakam göreve başladı

Nazilli\'ye atanan ilk kadın kaymakam göreve başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesine tayini çıkan ve ilçenin tek kadın kaymakamı olarak tarihe geçen Huriye Küpeli Kan, görevine başladı. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, Kan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kan, Nazilli'de olmaktan ve Nazillilere hizmet etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

01.08.2024 15:12
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Aydın'ın Nazilli ilçesine tayini çıkan ve ilçenin tek kadın kaymakamı olarak tarihe geçen Huriye Küpeli Kan, görevine başladı.

Mülki idare Amirleri Atama Kararnamesi'yle Adana Vali Yardımcılığı görevinden Nazilli Kaymakamlığı'na atanan Huriye Küpeli Kan, görevine başladı. Nazilli'nin ilk kadın kaymakamı olarak görevine başlayan Huriye Küpeli Kan'a bir ziyaret gerçekleştiren Nazilli Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, Kan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kan yaptığı konuşmada "Nazilli'de olmaktan ve Nazillilere hizmet etmekten dolayı çok mutluyum. Her zaman tüm halkımıza kapım açık, çünkü ben onlar için buradayım. Nazilli'yi de çok sevdim" dedi.

"Tüm halkımıza kapım açık"

Gazetecilerle bir süre sohbet eden Kan, kentin önemli değerlere sahip olduğunu belirtti. İlçenin ilk kadın kaymakamı olmanın ve vatandaşlara hizmet vermenin heyecanını yaşadığını kaydeden Kan, "Nazilli'de olmaktan, burada görev yapmaktan ve Nazillilere hizmet etmekten dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğim için de çok mutluyum. Bundan önceki görev yerim olan Adana'da 6 yıl kaldım ve vali yardımcısı olarak çalıştım. Orada hem pandemi hem de deprem dönemini yaşadım ve hizmet verdim. İnşallah şimdi de Nazillililere hizmet edeceğim. Tüm halkımıza kapım açık, çünkü ben onlar için buradayım. Nazilli'yi de çok sevdim, çok çalışkan insanları var. Tarımın ve sanayinin birlikte yürütüldüğü bir kent. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, ziyaret sonunda Kan'a bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan taze incir ve özel bir kalem hediye etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'ye atanan ilk kadın kaymakam göreve başladı - Son Dakika

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