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Nazım Hikmet'in doğum günü etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
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Nazım Hikmet'in doğum günü etkinliği düzenlenecek

Türk ve dünya edebiyatının büyük şairlerinden Nazım Hikmet'in 122. doğum günü, İstanbul Maltepe'de düzenlenecek bir etkinlikle anılacak. Maltepe Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleştirilecek gecede, şairin hayatı, şiirleri ve politik mücadelesi canlandırılacak. Ünlü sanatçılar Haluk Çetin, Pelin Batu, Nilüfer Açıkalın ve Grup Gündoğarken, Nazım Hikmet'in eserlerini seslendirecek. Etkinlik, 15 Ocak'ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak ve Nazım Hikmet sevenlerin yoğun ilgisi bekleniyor.

Nazım Hikmet\'in doğum günü etkinliği düzenlenecek
18.12.2023 - 15:49,
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Türk ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nazım Hikmet, 15 Ocak'ta 122. doğum gününde İstanbul Maltepe'de düzenlenen etkinlikle anılacak.

Maltepe Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenecek gecede hem büyük şairin hayatı hem şiirleri hem de politik mücadelesi canlandırılacak.

Nazım Hikmet Memleket Memleket Nazım Hikmet başlıklı gecede ünlü şairin doğum günü anmasına, sanatçılar Haluk Çetin gitarıyla, Pelin Batu ve Nilüfer Açıkalın şiirleriyle Burhan ve Gökhan Şeşen (Grup Gündoğarken) Nazım Hikmet şarkılarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 15 Ocak tarihinde saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Nazım Hikmet sevenlerin geceye büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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