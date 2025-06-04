Nazım Hikmet, Ölümünün 62. Yılında Sinop'ta Anıldı

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Şair Nazım Hikmet, ölümünün 62. yılında Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda anıldı. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te aramızdan ayrıldı. Üzerinden 62 yıl geçti. Nazım Hikmet vatana hasret, biz Nazım Hikmet'e hasret şekilde yıllardır yaşıyoruz. Onun dizeleriyle memleket hasretini nasıl yazılara döktüğünü okudukça ve şairliğinin büyüklüğünü onu andıkça ölümsüzleştiriyoruz" dedi.

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 62. yılında Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda anıldı. CHP Sinop Gençlik Kolları ve Sinop Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen anma etkinliğine Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve eşi Özlem Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, CHP Sinop Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, CHP Sinop Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Gökçe, CHP Sinop Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Taşkın ve yurttaşlar katıldı.

"Işıklar içerisinde uyusun"

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, anma programında yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in memleket hasretiyle yanıp kavrulmuş ve bunu dizelerine dökmüş dünyaca ünlü bir şair olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nı kahramanlaştırmış ve bunu şiirlerine dökmüş, yansıtmış bir şair. 3 Haziran 1963'te aramızdan ayrıldı. Üzerinden 62 yıl geçti. Nazım Hikmet vatana hasret, biz Nazım Hikmet'e hasret bir şekilde yıllardır yaşıyoruz. Onun dizeleriyle memleket hasretini nasıl yazılara döktüğünü okudukça ve şairliğinin büyüklüğünü onu andıkça ölümsüzleştiriyoruz. Aslında kendisi ölümsüz bir şair. Zamana sığmayan bir şair. Zamansız bir şair. Bugün bile dizeleri çok önemli. Gerek emperyalist işgale karşı Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'nı kahramanlaştıran, gerekse sonrası dönemlerde Anadolu'daki emperyalistlerin göz dikmesine ve onların Anadolu topraklarındaki niyetlerine karşı ses yükselten bir şairdi. Işıklar içerisinde uyusun."

"Ekrem İmamoğlu başkanımızın doğum gününü kutluyorum"

Başkan Gürbüz, kendisinin Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı mektubu da törende okudu. Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü kutlayan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda 19 Mart yargıyı araçsallaştırarak, bir aparat olarak kullanılan bir darbe süreciyle Silivri cezaevinde rehin tutulan, tutsak tutulan 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız olarak ilan ettiğimiz ve ön seçimde adaylaştırdığımız Ekrem İmamoğlu başkanımızın da doğum günü. Kendisinin ben bu sabah belediye başkanı olarak mektubunu aldım. Çok da güzel okudum. Ekrem İmamoğlu başkanımızın bu vesileyle doğum gününü kutluyorum. Umudu yeşertiyoruz, Türkiye'ye ışık saçıyor, Türkiye'ye umut oluyor. Aydınlık günler yarın, belki yarından da yakın."