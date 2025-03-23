Nebi Hatipoğlu'ndan İmamoğlu Hakkında Yolsuzluk İddiası

Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava hakkında, "Şu ana kadar bir tane bile CHP yöneticisinden diploma konusunda 'sahtekarlık yapılmamıştır' açıklaması duymadık" dedi.

Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya istianen sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu çıkar amaçlı bir organize suç örgütünün varlığına ilişkin bulgular tespit edildiğini belirtti. Milletvekili Hatipoğlu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Türk halkı, bir hukuk devletinde savcılardan, hakimlerden, emniyet güçlerinden 'adam siyasi yolsuzluğa, ihaleye fesata göz yumalım' demesini bekleyemeyiz. Bundan sonrası yargının işidir. Suçlananlarda çıkıp kendilerini savunacaklar. Ancak şunları tüm kamuoyunun bilmesini isterim; İBB ve iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu çıkar amaçlı bir organize suç örgütünün varlığına ilişkin bulgular tespit edilmiştir. Çıkar amaçlı suç örgütü yapısı ve faaliyetleri şüphesi, MASAK raporları, teknik takip ve baz karşılaştırmaları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ile toplamda 25 tanığın ifadeleri gibi bir dizi delillerle ortaya konulmuştur. Suçtan gelir elde eden çıkar amaçlı suç örgütünün ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve rüşvet verme, irtikap, suçtan elde edilen geliri naylon faturalar ve paravan şirketler üzerinden aklama ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık gibi suçları işlediğine yönelik ciddi bulgular deyim yerindeyse ete kemiğe bürünmüştür. Yine bu örgütün suç gelirlerini örgütün amaçları doğrultusunda kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, KVKK'ya aykırı olarak kullanma ve yayma, sebepsiz zenginleşme ile kaynağı belli olmayan mal edinip vergi usul kanununa muhalefet etme gibi eylemlere karıştığına yönelik ciddi suçlamalar bulunmaktadır. MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ve vergi denetim raporu gibi maddi deliller ile bunları teyit eden tapu kayıtları, hts ve baz çakıştırmaları soruşturmanın esasını oluşturmuş; toplamda 25'e varan tanık ifadeleri ise suç örgütü üyeleri arasındaki ilişkilerinin anlamlandırıldığı savcılıkça iddia edilmektedir. Soruşturma, gizli tanık ifadelerine dayandırılmamış; toplamda 25'i bulan tanıklardan yalnızca birkaçının gizli tanık niteliğinde olduğu, tüm tanıklarının tamamına yakınının örgüt yöneticilerine çok yakın İBB çalışanları veya bu kimselerle yakın ilişki içerisindeki kimseler oldukları yine savcılık tarafından dosyaya konulmuştur. Tüm bunları bir tarafa bırakırsak; şu ana kadar bir tane bile CHP yöneticisinden diploma konusunda 'sahtekarlık yapılmamıştır' açıklaması duymadık. Yine bir tane

'İstanbul'da yolsuzluk olmamıştır' açıklaması duyan oldu mu? Sadece ne duyuyoruz? 'Sokağa çıkın!' Son sözüm sevgili gençler sizlere; sokakta devletle karşı karşıya gelmenizden kim ya da kimler fayda görüyor; bunu tartmanızı, düşünmenizi rica ederim. Yarın vicdanen rahatsız olacağınız, kendinizi kullanılmış hissedeceğiniz durumlara düşmeyin isterim. Yakın zamanda durum çok net şekilde ortaya dökülecek hiç merak etmeyin." - ESKİŞEHİR