Necati Demirkol\'dan Down Sendromu Farkındalığına Destek

İstanbul'da yaşayan Şanlıurfalı iş adamı ninesi adına yaptırdığı okuldaki özel ihtiyaçlı çocukları 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününde de unutmayarak hediyelerle mutlu olmalarını sağladı.

Daha önce memleketi Şanlıurfa'ya bir çok alanda hizmet yapan hayırsever iş adamı Necati Demirkol, 2022 yılında ninesi adına Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesinde yaptırdığı okuldaki özel ihtiyaçlı çocukları 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününde de unutmadı. Emine Demirkol Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinliğe katılan Demirkol, yaklaşık 250 özel ihtiyaçlı çocuğa elbise, oyun ve etkinlik materyalleri hediye etti. Hayırsever İş Adamı Necati Demirkol'a Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ve ŞUTSO Onursal Başkanı İsmail Demirkol da eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Necati Demirkol, " Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çocukların yüzlerinin gülmesine ihtiyacımız var. Her gün özveriyle bu çocukları bağrına basan ekibe çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından sahne alan çocuklar şarkı söyleyip çeşitli oyunlar oynadı. Programa karılanlar ile özel ihtiyaçlı öğrenciler, ellerini boyaya batırıp duvara izlerini bıraktı. Daha sonra müzik atölyesinin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini Hayırsever İş Adamı Necati Demirkol, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ve ŞUTSO Onursal Başkanı İsmail Demirkol ile okul yönetimi ve öğretmenler kesti. Etkinlikte özel ihtiyaçlı çocukların yaşadığı mutluluk ise yüzlerine yansıdı. - ŞANLIURFA