Necmeddin Bilal Erdoğan, Düzce\'de sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir dizi ziyaretlerde bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, son olarak sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bir dizi ziyaret için Düzce'ye geldi. İlk olarak Akçakoca ilçesinde okulları ziyaret eden Erdoğan, burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bilal Erdoğan, daha sonra Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen 'Gelecek Hepimizin Sivil Toplum Buluşmaları' toplantısında sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir araya geldi. Erdoğan, toplantının ardından Düzce'den ayrıldı.