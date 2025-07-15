Nemrut Dağı'ndaki Heykellere Nano Kireç Enjeksiyonu - Son Dakika
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Nemrut Dağı'ndaki Heykellere Nano Kireç Enjeksiyonu

Nemrut Dağı\'ndaki Heykellere Nano Kireç Enjeksiyonu
15.07.2025 14:35
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Adıyaman'daki Nemrut Dağı'ndaki heykellerin korunması için nano kireç enjeksiyonu çalışmalarına başlandı.

Adıyaman'daki Nemrut Dağı bulunan devasa heykelleri gelecek nesillere ulaşması için başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları kapsamında heykellere nano kireç enjekte ediliyor.

2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı'nda bulunan Zeus'un oğlu Herakles heykelinin ayak kısmında 2022 yılında deneme amaçlı yapılan nano kireç çalışması olumlu sonuç verdi. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları bu yıl Kral 1. Aniochnos'un heykelinde ve Kartal Başı heykelinde başladı.

Batı terasında yer alan bu heykelin ilk etapta kirlilik katmanları temizlendi. Temizlik sonrasında ise heykellerdeki kılcal çatlaklara nano dağılımlı kalsiyum hidroksit çözelti şırıngalar ile enjekte ediliyor. Bu estetik harç dolgusu heykelleri atmosferik etkenlerden koruyarak, yağmur suyunun girmesini engelleyecek.

Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı ve Adıyaman Müzesinden restoratörler tarafından yapılacak bu çalışma yaklaşık 1 ay sürecek.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Ayşe Ebru Çorbacı, "Daha önce 2022 yılında bir deneme çalışmasıyla başlattık aslında. Deneme çalışmalarımızın kontrolleri sonucunda olumlu sonuçlar aldık. Bu yüzden söz konusu sağlamlaştırma çalışmalarını 2025 yılında da devam ettirmeye karar verdik. Burada kireç taşlarını nano dağılımlı kalsiyum hidroksit çözeltisiyle öncelikle taş bünyede bir sağlamlaştırma çalışması yapacağız. Akabinde bünyeye, tay bünyesine suyun girmesini engellemek için bir estetik dolgu yapmayı planlıyoruz ancak bu ziyaretçileri yanıltmayacak çünkü kireç taşı üzerindeki bu formasyon çatlaklarını hala görüyor olacaklar. Sadece biz bunların görünmeyecek bir biçimde içten dolgusunu yaparak atmosferik şartlara karşı daha dirençli olmasını hedefliyoruz" dedi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise konuşmasında, "Günümüzden 2087 yıl öncesinde, 7 Temmuz 62 yılında kral Antiochos'un tahta çıkmasıyla birlikte yapılmış olan Nemrut Tümülüsü ve buradaki kolosal heykeller ne tesadüftürdür ki 7 Temmuz 2025 yılında Kralın tahta çıkış yıldönümüyle birlikte tekrardan restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlandı. Buradaki amaç 2 bin yıldır günümüze gelen heykelleri 4'üncü bin yıllara taşımak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Nemrut Dağı, Nemrut, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nemrut Dağı'ndaki Heykellere Nano Kireç Enjeksiyonu - Son Dakika

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