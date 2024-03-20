Nesli Tehlike Altındaki Şah Kartal Sakarya\'da Koruma Altına Alındı

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Bolu'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi altına alınarak sol kanadı ampute edilen nesli tehlike altındaki şah kartal, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'nda koruma altına alındı.

Geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle en iri kartallardan olma özelliğini taşıyan ve Türkiye'nin yerleşik türlerinden olan Şah Kartal, Trakya'nın yanı sıra Bolu ve Ankara'nın kuzey bölgelerinde açık alanlar, tarım arazileri ve bozkır düzlüklerinde görülebiliyor. Kanat açıklığı 190-210 santimetre, boyları 75-80 santimetre ve ağırlığı 3-5,5 kilogram arasında değişen şah kartal, Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. Bu çerçevede Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Çardak köyü yakınlarında 27 Şubat tarihinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi altına alınmıştı. Burada yapılan tedaviye yanıt vermeyen kartalın kangren olan sol kanadı ampute edildi. Gökyüzünde uçması mümkün olmayan Şah Kartal, Bolu'daki işlemleri sonrasında özenle bakılacağı Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'nda koruma altına alındı. - SAKARYA