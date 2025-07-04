Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Toplantısında Türkiye\'yi Temsil Etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme komitesi üyesi olarak Fransa'nın Strazburg şehrinde gitti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Yerel Meclis Asil Üyesi olan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ortaya koyduğu vizyon çalışmalar ve içerisinde bulunduğu kurumlar da farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. İzleme Komitesi'nin 2025 yılı çalışma takvimi hakkında toplantı çerçevesinde üyelere bilgi paylaşımı yapılırken yerel demokrasi durumunun yakından takip edildiği Gürcistan, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerdeki son gelişmelerden bahsedildi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 48. Genel Kurul toplantıları kapsamında 27 Mart 2025 tarihinde ülkemiz yerel yönetimlerindeki görevden almaları ele alan 12 (2025) sayılı 'Türkiye'de belediye başkanlarının görevden alınması' başlıklı Deklarasyon kabul edilmişti. 48. Genel Kurul toplantılarının ardından YBYK Başkanı Marc Cools, YBYK Türkiye Raportörü Bryony Rudkin, Bağımsız Uzmanlar Grubu Başkanı Prof. Angel Molina Moreno ve sekretaryadan oluşan bir heyet 5-6 Mayıs 2025 ve 23-25 Haziran 2025 tarihlerinde Türkiye'ye ziyaretler gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen görüşmeler ve ziyaretler ışığında Mart 2025 tarihinden bu yana bahse konu ziyaretleri ele alan bir bilgilendirme raporu hazırlandı ve İzleme Komite üyelerine bahse konu ziyaretler ve bilgi raporunun güncel durumuna ilişkin bilgiler verildi.

Daha önceki konsey toplantılarında ve izleme komitesinde yapmış olduğu konuşmalar her kesimden büyük takdir toplayan Başkan Arı'nın izleme komitesi toplantısında Türkiye'nin menfaatleri çerçevesinde ortak aklı temel alan bir konuşma yapması bekleniyor. - NEVŞEHİR