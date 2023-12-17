Nevşehir Belediye Başkanı Tarım Gıda Fuarı\'nı ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kapadokya 2. Tarım Gıda Fuarı'nı ziyaret ederek sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Savran, Tarım ve Orman Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'nın katkılarıyla İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki Nevşehir Belediyesi kapalı pazar yerinde düzenlenen Kapadokya 2. Tarım Gıda Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanında, Nevşehir başta olmak üzere çeşitli illerden gelen tarım ve gıda firmalarının stantlarını gezen Savran, sektör temsilcileri ve vatandaşlarla sohbet etti.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen fuara bu yıl daha fazla sektör temsilcisinin katıldığını ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Savran, ileriki yıllarda hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısındaki artışın sürmesinin beklediklerini ifade etti. - NEVŞEHİR