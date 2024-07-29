Nevşehir Belediyesi Yeni Hayvan Kasabası İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi Yeni Hayvan Kasabası İçin Çalışmalara Başladı

Nevşehir Belediyesi Yeni Hayvan Kasabası İçin Çalışmalara Başladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'e yeni bir Hayvan Kasabası kazandırmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Arı, beraberinde Başkan Yardımcıları ile birlikte gittiği merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yeni bir Hayvan Kasabası kurmak için arazi arayışında olduklarını belirtti.

29.07.2024 13:28  Güncelleme: 13:30
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'e yeni bir Hayvan Kasabası kazandırmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hayvan Kasabası'nda incelemelerde bulundu. Arı, beraberinde Başkan Yardımcıları Hasan İler ve Veli Kırşehirli ile birlikte gittiği merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak ve bir süre buradaki hayvanlarla ilgilendi.

Kendisinin ilk döneminde hizmete açılan merkezin artık Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği idaresinde olduğunu kaydeden Arı, "Burası 2019 yılında ilk göreve geldiğimizde çok büyük emekler vererek şehrimize kazandırdığımız bir yer. Artık Nevşehir Belediyesi olarak bizim Hayvan Kasabası'nda bizim yetkimiz yok. Burası Kapadokya Belediyeler Birliği'nin idaresinde. Biz belediye olarak veteriner desteği veriyoruz ve her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Tasarruf yetkisi ve idari yetkisi artık onlarda. Biz de yeni çıkacak yasa ile birlikte belediyemiz bünyesinde yeni bir Hayvan Kasabası kuracağız. Bunun için şu anda arazi bakıyoruz." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir Belediyesi Yeni Hayvan Kasabası İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika

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