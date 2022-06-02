Nevşehir'de içme suyu hatları yenileniyor - Son Dakika
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Nevşehir'de içme suyu hatları yenileniyor

02.06.2022 15:09
Nevşehir'de içme suyu hatları yenileniyor

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesindeki konutların içme suyu abone bağlantılarını besleyen içme suyu ana hattı yenileniyor.

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesindeki konutların içme suyu abone bağlantılarını besleyen içme suyu ana hattı yenileniyor. 750 metre uzunluğundaki hattın yenilenmesi ile birlikte mahallede eski borulardan kaynaklanan su kesintileri sona erecek.

Şehri modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturmak için milyonlarca liralık yatırım ile birçok mahallede içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek ilk kez yağmur suyu hatlarını oluşturan Nevşehir Belediyesi yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak 2000 evler Mahallesinde eski içme suyu hatlarında yaşanan arızalardan kaynaklı su kesintilerini önlemek için harekete geçti. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasından Rauf Nail Akman İlkokuluna kadar olan 750 metrelik yolda bulunan ve 2000 Evler Mahallesindeki konutların abone bağlantılarını besleyen ana hattın değişimi için çalışmalar başladı.

Belediye ekipleri hat üzerinde bulunan ve sık sık arızalara neden olan eski asbestli borular yerine yeni nesil polietilen borular döşüyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de içme suyu hatları yenileniyor
Nevşehir'de içme suyu hatları yenileniyor
Nevşehir'de içme suyu hatları yenileniyor

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Kaynak: İHA

Nevşehir, su, Yerel, Son Dakika

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