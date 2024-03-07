Nevşehir'de kasap Ramazan öncesi et ürünlerinde indirim yaptı - Son Dakika
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Nevşehir'de kasap Ramazan öncesi et ürünlerinde indirim yaptı

Nevşehir\'de kasap Ramazan öncesi et ürünlerinde indirim yaptı

Nevşehir'de dört nesildir kasaplık yapan Hasan Çabuk, Ramazan ayı öncesinde et ürünlerinde zam yerine yüzde 15 indirim yapma kararı aldı. Çabuk, halkın ucuz et tüketebilmesi için kampanyalar düzenlediklerini ve bu ayı Ramazan'a denk getirerek indirim yapmayı tercih ettiklerini belirtti. Kuzu etinin son zamanlarda en çok zamlanan ürün olduğunu ifade eden Çabuk, indirimin Ramazan ayına kadar devam edeceğini söyledi.

07.03.2024 10:18
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Nevşehir'de kasap Hasan Çabuk, Ramazan ayı öncesinde et ürünlerinde zam yerine indirim yaptı.

Dört nesildir Nevşehir'de kasaplık yaptıklarını söyleyen Hasan Çabuk, "Yaklaşık bir buçuk yıl önce halkımız et yesin diye bir kampanya başlattık. Bir buçuk yıldır her ayın 5'i ile 10'u arasında ortalama 5-10 gün civarında kampanya düzenliyoruz. Son zamanlarda et fiyatları da oldukça arttı. Önümüzde Ramazan ayı var ve milletimizin eli dar, bunu biliyoruz. Zaman zaman kampanya yapıyorduk. Bu ay da kampanyamızı Ramazan'a denk getirelim istedik. Bu sayede halkımız Ramazan öncesi ucuz et yesin diye düşündük" dedi.

Kasap Hasan Çabuk, son zamanlarda en çok zamlanan etin kuzu eti olduğunu söyledi. Çabuk, "Piyasada şu anda kaburga kıyması dediğimiz kıymalar ortalama 430 lira ile 450 lira arasında değişmekte. Onun dışında but etlerimiz 530 lira ile 540 lira. Bel eti de 550 lira ile 600 lira arasında değişiklik göstermekte. Kuzu etimiz zaten son 15 gün içerisinde en çok zam alan ürün oldu. Şu anda kesim karkası 400 liradan başlıyor. 600-700 liraya kadar kuzu eti var" şeklinde konuştu.

Hasan Çabuk, et ve et ürünlerinde yaptıkları yüzde 15 oranındaki indirimin Ramazan ayına kadar devam edeceğini söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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