Nevşehir'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı
Nevşehir'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

Nevşehir Valiliği bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verildi, sürücülere trafik uyarısı yapıldı.

Nevşehir Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Nevşehir protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, protokol üyeleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Burada konuşan Vali Kök; bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak sürücülere de çağrıda bulunan Kök, trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Programın ardından Vali Hüseyin Kök; Nevşehir-Kayseri kara yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki polis ekiplerinin bayramını kutladı. Uygulama noktasında denetim için durdurulan sürücülerle de sohbet eden Kök, vatandaşlara çikolata ikram ederek bayramlarını tebrik etti.

Bayram süresince güvenlik ve trafik ekiplerinin sahada görev başında olacağını belirten Kök, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

