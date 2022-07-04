Buna göre il merkezi ve ilçelerde vatandaşların kurban kesimi yaptırabilecekleri alanlar şöyle:

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Nevşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

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