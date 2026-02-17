Nevşehir'de mobil buz pateni pisti hizmete açıldı - Son Dakika
Nevşehir'de mobil buz pateni pisti hizmete açıldı

17.02.2026 20:00  Güncelleme: 20:05
Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan mobil buz pateni pisti, düzenlenen törenle açıldı. Başkan Arı, projenin çocuklar ve gençler için önemli bir sosyal alan oluşturacağını belirtti. Pist, 45 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Nevşehir'de kentin sosyal yaşamına yeni bir soluk kazandırmak amacıyla kurulan mobil buz pateni pisti, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış gününde piste vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Mostar Köprüsü yanında kurulan geniş buz pateni pistinin açılışına Belediye Başkanı Rasim Arı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Başkan Arı, projenin özellikle çocuk ve gençler için önemli bir sosyal alan oluşturacağını belirterek, "Nevşehir'de olmaz denilen her şey oluyor. Bugün de Nevşehir tarihinde ilk olacak bir şey yaptık. Çocuklarımızdan gelen talepleri dikkate alarak onların keyifle vakit geçireceği bir buz pateni pistini hizmete açtık. Her ayrıntısı düşünülmüş, güvenli ve eğlenceli bir alan oluşturduk. Yavrularımıza bol eğlenceli, keyifli günler diliyorum" dedi.

Çocuk ve gençlerin kış aylarında sportif ve eğlenceli aktivitelerle vakit geçirmesini amaçlayan proje kapsamında buz pateni pistinde 45 kişilik 8 seans düzenlenecek. Hafta içi 14.00-22.00, hafta sonu ise 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak pistten yüzlerce kişinin yararlanması bekleniyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmete sunulan pistte patenler numaraya göre katılımcılara emanet edilecek. Vatandaşlar ayrıca Nevşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden çevrim içi kayıt oluşturarak istedikleri saat diliminde buz pateni yapabilecek.

45 gün boyunca açık kalacak pistin şehirde kış sporlarına ilgiyi artırması ve gençler için yeni bir sosyalleşme alanı oluşturması hedefleniyor. Proje çocuklar ve aileler tarafından da büyük beğeni topladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Nevşehir, Mobil, Yerel, Son Dakika

