Nevşehir'de Öğrenciler İsrail'i Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nevşehir'de Öğrenciler İsrail'i Protesto Etti

Geniş Video İzle

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dua edildi. Öğrenciler, İsrail'e karşı sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

08.05.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler İsrail'i protesto etti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de öğrenciler; İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik kara saldırısına tepki gösterisi düzenledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, üniversite sosyal tesisleri önünde bir araya gelerek İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını protesto etti. Düzenlenen programa Nevşehir Haca Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, akademik ve idari personeller, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Düzenlenen protesto programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İlahiyat fakültesi öğrencileri Kuran-ı Kerim okuduktan sonra Filistin başta olmak üzere tüm dünyada zulüm gören Müslümanlar için dua edildi.

Öğrenciler önce tekbir getirdi, sonrasında 'kahrolsun İsrail, yok olacaksınız', 'katil İsrail, Filistin'den defol' şeklinde slogan attı.

Kaynak: İHA

Nevşehir, İsrail, Refah, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de Öğrenciler İsrail'i Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:58:18. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Öğrenciler İsrail'i Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement