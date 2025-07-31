Nevşehir'e Yeni Jandarma Komutanı Atandı - Son Dakika
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Nevşehir'e Yeni Jandarma Komutanı Atandı

Nevşehir\'e Yeni Jandarma Komutanı Atandı
31.07.2025 14:19
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Artvin İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Bu gün Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Nevşehir İl Jandarma Konutanlığına Artvin İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik atandı. Ayrıca karara göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz de Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı emrine atandı.

Jandarma Albay Mehmet Çelik 01 Şubat 1974 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. 1988 yılında Işıklar Askeri Lisesine girmiş, 1992 yılında mezun olmayı müteakip Kara Harp Okuluna girerek, 1996 yılında Jandarma Teğmen olarak mezun oldu. Sırasıyla; 1996 - 1998 yılları arasında Tuzla P.Ok.K.lığı, Foça J.Komd.Ok.K.lığı ve Güvercinlik Jandarma Subay Okulunu bitirmeyi müteakip, 1998 - 1999 yılları arasında Kırıkkale Merkez İlçe Jandarma Komutanı, 1999 - 2000 yılları arasında Van Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde Bölük Komutanı, 2000-2003 yılları arasında Van Asayiş Kolordu Komutanlığı Asayiş Muhafız Bölük Komutanı, 2003-2005 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı Öğretim Başkanlığı Meslek Dersleri Öğretmeni, 2005-2006 yılları arasında Jandarma Eğitim Komutanlığı Protokol Subaylığı, 2006-2008 yılları arasında Şırnak Jandarma Komando Özel Harekat Bölük Komutanı ve Tabur İstihbarat, Harekat Subayı, 2008-2012 yılları arasında Balıkesir Merkez İlçe Jandarma Komutanı, 2012-2014 yılları arasında Kars İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü, 2014-2017 yılları arasında Malatya İl Jandarma Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü ve KOM Şube Müdürü, 2017-2020 yılları arasında Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü ve İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın 25 Eylül 2020 tarihli atama onayı ile 2020 - 2023 yılları arasında Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanlığının 23 Ağustos 2023 tarihli, 2023/ 390 sayılı kararnamesi ile Artvin İl Jandarma Komutanı olarak atanmıştı. Cumhurbaşkanlığının 30 Temmuz 2025 tarihli kararnamesi ile Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak atandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'e Yeni Jandarma Komutanı Atandı - Son Dakika

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