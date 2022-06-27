Nevşehir, kardeş şehri olan Ahlat'ta tanıtıldı - Son Dakika
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Nevşehir, kardeş şehri olan Ahlat'ta tanıtıldı

27.06.2022 14:03
Nevşehir, kardeş şehri olan Ahlat'ta tanıtıldı

Nevşehir, kardeş şehri olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler" ile "Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinliklerinde tanıtıldı.

Nevşehir, kardeş şehri olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler" ile "Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinliklerinde tanıtıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler" ile "Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinlikleri düzenlendi. Ahlat 1071 Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte Nevşehir Belediyesi'de Nevşehir'in yöresel el sanatlarını ve lezzetlerini tanıttı. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda ziyaretçilere çanak çömlek yapımını izlettiren Nevşehir Belediyesi görevlileri ayrıca Nevşehir yöresine ait kuru üzüm, kabak çekirdeği ve köftür ikramında bulundu.

Nevşehir ve Kapadokya bölgesine ait fotoğrafların da sergilendiği Nevşehir Belediyesi çadırında Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları Furkan Feralan ve Ersin Erol ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri ziyaretçiler ile yakından ilgilendi.

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, Nevşehir Belediyesi çadırını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a çini bir vazo hediye etti. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir, Bitlis, Yerel, Son Dakika

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