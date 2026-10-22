Nevzat İnan'dan 8 yıldır haber yok, Aksaraylı aile yetkililere çağrıda bulundu - Son Dakika
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Nevzat İnan'dan 8 yıldır haber yok, Aksaraylı aile yetkililere çağrıda bulundu

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53 yaşındaki Nevzat İnan'dan yaklaşık 8 yıldır haber alamayan Aksaraylı aile, Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan yakınının bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Yengesi Gül Naziye İnan, 2018'de ağabeyiyle görüşmenin telefon çekmediği için yarım kaldığını söyledi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünden 53 yaşındaki Nevzat İnan'ın ailesi, yaklaşık 8 yıldır kendisinden gelecek bir haber bekliyor. Aksaraylı aile, Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan Nevzat İnan'dan haber alamadıklarını belirtti. İnan'ın ailesi, yakınlarının bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünden Nevzat İnan'ın ailesi, yaklaşık 8 yıldır kendisinden gelecek bir haberi bekliyor. İnan'ın yengesi Gül Naziye İnan, son telefon görüşmelerinin 2018 yılında gerçekleştiğini belirterek, o tarihten bu yana kendisiyle iletişim kuramadıklarını ve başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

Yenge Gül Naziye İnan, "Kayınbiraderim son olarak 2018 yılında ağabeyiyle telefonla görüştü. Telefonun çekmemesi nedeniyle konuşma yarım kaldı. Daha sonra yeniden iletişim kurmaya çalıştık ama kendisine ulaşamadık. Normal bir konuşma gerçekleşti. Endişe duyacağımız veya şüpheleneceğimiz bir konuşma olmamıştı" dedi.

"BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Nevzat İnan'ın Rusya'da, yaşadığı bölgedeki kişiler üzerinden de kendisine ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Gül Naziye İnan, "Nevzat İnan geçmişte bir süre Ankara'da yaşadı. Daha sonra yeniden Rusya'ya gitti. 22 yaşında bir oğlunun olduğunu biliyoruz. Nevzat İnan'a telefon ve WhatsApp gibi iletişim kanallarından ulaşmaya çalıştık ancak ulaşamadık" şeklinde konuştu.

Yıllardır süren sessizliğin kendilerini kaygılandırdığını ifade eden Gül Naziye İnan, "Kayınbiraderimden uzun süre haber alamadığımız için başına bir şey gelmiş olabileceği ihtimalini düşünüyoruz. Endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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