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New York'ta İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren göstericiler kefenli maketlerle yürüdü - Son Dakika
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New York'ta İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren göstericiler kefenli maketlerle yürüdü

ABD'nin New York kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ağır bombardımanına tepki göstermek için sokaklara döküldü. Göstericiler, kefene sarılı maketlerle Times Meydanı'na yürüdü ve 500 bebek maketini caddeye bıraktı. Gazze'de İsrail saldırıları sonucunda 8 bin 800 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

29.12.2023 - 10:15,  Güncelleme: 10:19
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ABD'nin New York kentinde ateşkes talebiyle sokaklara dökülen yüzlerce gösterici, Gazzeli çocukları temsil eden kefenli maketlerle yürüyüş düzenledi.
İsrail'in havadan, karadan ve denizden abluka alarak Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılara dünya kamuoyunun tepkisi sürüyor. ABD'nin New York kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ağır bombardımanına tepki göstermek için sokaklara döküldü. Manhattan bölgesindeki Bryant Parkı'nda toplanan göstericiler, ellerinde İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli çocukları temsil eden kefene sarılı maketlerle ünlü Times Meydanı'na doğru yürüdü. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunan göstericiler, kefene sarılı 500 bebek maketini caddeye bıraktı.
İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 8 bin 800 Filistinli çocuk hayatını kaybetti. - NEW YORK

New York\'ta İsrail\'in Gazze saldırılarına tepki gösteren göstericiler kefenli maketlerle yürüdü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: New York'ta İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren göstericiler kefenli maketlerle yürüdü - Son Dakika
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