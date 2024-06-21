Neyzen Ahmet Doğan Özeke Muğla'da Anıldı - Son Dakika
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Neyzen Ahmet Doğan Özeke Muğla'da Anıldı

Muğla'da yaşayan neyzen Ahmet Doğan Özeke, ölümünün 26. yılında anma töreniyle anıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Özeke'nin müzik alanında önemli katkılar sağladığını belirtti ve onun ney kültürünün yaygınlaşmasına vesile olduğunu vurguladı. Anma töreninde neyzen Mustafa Kemal Güngör ney üfleyerek, Ziya Karabulut ise Yasin-i Şerif okuyarak Özeke'nin ruhunu şad etti.

21.06.2024 10:41
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Ömrünün son yıllarını Muğla'da geçiren neyzen Ahmet Doğan Özeke, Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilciliği tarafından ölümünün 26'ncı yılı münasebetiyle Menteşe Şehir Yeni Mezarlığındaki mezarı başında anıldı.

Törende Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz yaptığı konuşmada, "Ahmet Doğan Özeke, 20. yüzyıl kültürümüze müzik açısından zenginlik katmış bir şahsiyettir. Büyük neyzen ve Mevlevi dedesi Gavsi Baykara'dan ney meşk eden Özeke, İstanbul'da ve Bursa'da yetiştirdiği neyzenlerle ney kültürünün yaygınlaşmasına vesile olmuştur. Yazdığı 'Neyzenler Kahvesi' adlı kitabı ile de 20. yüzyıl neyzenlerini yazmıştır. Özeke, Galatasaray Lisesi mezunu olup gazetecilik de yapmış, Karagöz oynatmış, Ortaoyunu ve Meddah geleneğini bilen birisi idi. Anadolu ağızlarını ve etnik ağızları başarılı bir şekilde taklit ederdi. Bursa'da yaşadığı sırada da hastalığı nüksetmiş ve doktoru daha uygun havası olan bir yerde yaşamasını tavsiye edince 1990'ların başında Muğla'ya yerleşerek burada ney öğretmiştir. 1998 yılında Muğla'da vefat edip Şehir Yeni Mezarlığına defnedilmiştir. Bugüne kadar mezarı yapılmamıştır. Mermerci kardeşimiz Özkan Demirtaş, himmet edip kabri yaptırmıştır. Ömrünün son yıllarını Muğla'da geçiren neyzen Özeke, burada yaşamak ve öğrencilere ney öğretmekle şehrimize değer katmıştır. Ruhu şad olsun" dedi.

Anma töreninde neyzen Mustafa Kemal Güngör ney üfleyerek, Ziya Karabulut da Yasin-i Şerif okuyarak merhum Özeke'nin ruhunu şad ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Neyzen Ahmet Doğan Özeke Muğla'da Anıldı - Son Dakika

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