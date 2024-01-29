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Neyzen Tevfik, ölümünün 71. yılında anıldı - Son Dakika
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Neyzen Tevfik, ölümünün 71. yılında anıldı

Neyzen Tevfik'in ölümünün 71. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da anma töreni düzenlendi. Törende ney konseri ve müzik performansları gerçekleştirildi.

Neyzen Tevfik, ölümünün 71. yılında anıldı
29.01.2024 - 23:38,  Güncelleme: 00:18
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Neyzen Tevfik, ölümünün 71. yılında anıldı

MUĞLA - Ney ustası, hiciv şairi Neyzen Tevfik (Kolaylı) Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir dizi programla anıldı.

Bodrumlu Neyzen Tevfik'in ölümünün 71. yıl dönümü dolayısıyla Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan heykeli önünde, Bodrum Belediyesi tarafından ney konseri ve anma töreni gerçekleştirildi. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, anma töreninde geçmişten günümüze nice değerli sanatçının kentte yaşadığını belirterek, "1879 yılında doğan ve ney enstrümanındaki ustalığıyla ün yapmış, aynı zamanda da şiirleriyle insanları büyüleyen Neyzen Tevfik'i Anma Programımıza hoş geldiniz. İyi bir ney ustası, hiciv şairi, doğa sevdalısı olan, 1953 yılında 74 yaşında hayata gözlerini yuman Neyzen Tevfik Kolaylı'yı sevgi, saygı ve hürmetle anıyorum. Tarih, edebiyat ve sanatta sonsuz kıymetteki isimlerimizin ebediyen yaşatılmasını temenni ediyorum. Bodrum'a ve ülkemize iz bırakan sanatçılarımızın anısını yaşatmaya, adlarını gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Anma töreninde, Ney Sanatçısı Muhammed Ceylan ile Kudümzen Selçuk Yazıcı tarafından gerçekleştirilen müzik konseri, vatandaşların beğenisini topladı.

Program, aynı günün akşamı Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Hiç" adlı oyunu ile devam etti. Uğraş Güneş'in yazdığı Can Yücel'in yönettiği Sanatçı Uğur Yücel'in tek kişilik oyununa, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu program, Sanatçı Uğur Yücel'e çiçek takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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