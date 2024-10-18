Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir\'den Muhtarlar Günü Mesajı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında, bölgesinde en çok hizmet ve yatırım alan illerin başında gelen Niğde'nin dönüşmesi, gelişmesi ve her geçen gün daha da güzelleşmesinde muhtarların emeği ve katkısının büyük olduğunu vurguladı. Demokrasinin en önemli temel taşlarından olan muhtarların, aynı zamanda yerel yönetimlerin de omurgasını oluşturduğuna işaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Kentlerde mahalle muhtarlarımız, kırsalda ise köy muhtarlarımız kendi yörelerinin ihtiyaç ve sorunlarını en iyi bilen, mahalle ve köylerindeki vatandaşların taleplerini yerel yönetimlere aktararak, bu sorunların çözümüne katkıda bulunan hizmet yolundaki en önemli aktörlerimizdir. Bu anlamda muhtarlarımızın üzerlerindeki sorumluluk kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük ve önemlidir" dedi. Geçtiğimiz yıl Niğde Belediye Meclisi'nin aldığı kararla kent merkezinde 26 olan mahalle sayısının 14'e düşürüldüğünü hatırlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu sayede mahallelere daha geniş çaplı hizmet ve yatırımların daha kısa yoldan yapılmasının önünü açtıklarını ifade etti.

Niğde Belediyesi olarak mahallelere yönelik olarak altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemesinden; spor, sağlık ve eğitim yatırımlarına pek çok hizmette ve atılan her adımda muhtarların emeğinin olduğuna değinen Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak benimsediğimiz katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla sürekli toplantılar yapıp istişarelerde bulunmaya, mahallelerimize en iyi hizmetleri ulaştırabilmek için onların talep ve görüşlerini her zaman dinlemeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılında Niğde'mizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muhtarların özverili çalışmaları ile kentin her yönüyle gelişip daha da güzelleşeceğini ifade ederek; "Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullardı. - NİĞDE