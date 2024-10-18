Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Muhtarlar Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Muhtarlar Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir\'den Muhtarlar Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların yerel yönetimlerdeki önemini vurguladı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

18.10.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında, bölgesinde en çok hizmet ve yatırım alan illerin başında gelen Niğde'nin dönüşmesi, gelişmesi ve her geçen gün daha da güzelleşmesinde muhtarların emeği ve katkısının büyük olduğunu vurguladı. Demokrasinin en önemli temel taşlarından olan muhtarların, aynı zamanda yerel yönetimlerin de omurgasını oluşturduğuna işaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Kentlerde mahalle muhtarlarımız, kırsalda ise köy muhtarlarımız kendi yörelerinin ihtiyaç ve sorunlarını en iyi bilen, mahalle ve köylerindeki vatandaşların taleplerini yerel yönetimlere aktararak, bu sorunların çözümüne katkıda bulunan hizmet yolundaki en önemli aktörlerimizdir. Bu anlamda muhtarlarımızın üzerlerindeki sorumluluk kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük ve önemlidir" dedi. Geçtiğimiz yıl Niğde Belediye Meclisi'nin aldığı kararla kent merkezinde 26 olan mahalle sayısının 14'e düşürüldüğünü hatırlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu sayede mahallelere daha geniş çaplı hizmet ve yatırımların daha kısa yoldan yapılmasının önünü açtıklarını ifade etti.

Niğde Belediyesi olarak mahallelere yönelik olarak altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemesinden; spor, sağlık ve eğitim yatırımlarına pek çok hizmette ve atılan her adımda muhtarların emeğinin olduğuna değinen Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak benimsediğimiz katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla sürekli toplantılar yapıp istişarelerde bulunmaya, mahallelerimize en iyi hizmetleri ulaştırabilmek için onların talep ve görüşlerini her zaman dinlemeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılında Niğde'mizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muhtarların özverili çalışmaları ile kentin her yönüyle gelişip daha da güzelleşeceğini ifade ederek; "Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullardı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muhtarlar Günü, Emrah Özdemir, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Muhtarlar Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:50 2025’te harç gelirleri toplamı belli oldu 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 09:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Muhtarlar Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.