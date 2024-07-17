Niğde Belediye Başkanı Muharrem ayını kutladı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Muharrem ayı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, bu mübarek ayın İslam alemine ve ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

Muharrem ayının toplumsal dayanışma ve barış, birlik ve beraberlik, hoşgörü ve yardımlaşma gibi insanı insan yapan değerlerin en üst seviyede idrak edildiği günler olduğuna da işaret eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Muharrem Ayı'nın başladığı bu kıymetli günler hürmetine özellikle Gazze'de ve dünyanın farklı noktalarında yaşanan insanlık dramının sona ermesini temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin bu mübarek ayı sağlık, barış ve huzur içerisinde geçirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hemşerilerimin Muharrem ayını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." - NİĞDE