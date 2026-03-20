Bayram namazında çocuklara harçlık sürprizi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ramazan Bayramı coşkusunu bu yıl da çocuklarla paylaştı.

İl genelindeki camilerde bayram namazı kılan minikler, Başkan Özdemir'in hazırlattığı sürprizle büyük bir sevinç yaşadı. Namaz bitiminde ayakkabılarını giymeye giden çocuklar, içlerine bırakılan bayram harçlıklarını bularak güne çifte bayram sevinciyle başladı. Bayram namazı sonrasında vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Özdemir, çocukların yüzündeki gülümsemeye ortak oldu. Bayramın asıl anlamının çocukların hafızalarında bırakılan güzel hatıralar olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir, miniklere ilk harçlıklarını bizzat vererek onların heyecanını paylaştı. Bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirten Başkan Özdemir şunları söyledi:

"Bayram sabahlarında çocuklarımızın yaşadığı o saf mutluluk, bizim için her şeye değer. Onların yüzünde küçücük bir tebessüm oluşturabilmek, bayramımızın en güzel ve en anlamlı detayı. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Rabbim tüm hemşehrilerimizle birlikte sağlık ve huzur içinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin." - NİĞDE