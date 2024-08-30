Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları düzenlendi

Niğde\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları düzenlendi

Niğde'de düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü kutlandı. Tören, Atatürk Heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı, Niğde Belediyesi, siyasi partiler ve STK'ların çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmalarda, zaferin önemi vurgulandı ve şehitler anıldı. Kutlama etkinlikleri öğretmenevi bahçesinde devam etti.

30.08.2024 12:26  Güncelleme: 12:27
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü Niğde'de de düzenlenen törenle kutlandı.

Büyük zaferin kutlamaları Atatürk Heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı, Niğde Belediyesi, siyasi partiler ve STK'ların Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramını kutladı. 30 Ağustos'un önemini içeren konuşmayı ise Üsteğmen Gülsever Tohan yaptı. Tohan konuşmasında; "Asil Türk milleti ve kahraman ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 102 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her vbir safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanılmış ve yönetilmiştir. İşgal güçleri girdikleri her yerde kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza, dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşlığı bağımsızlık meşalesini yakarak ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimiz ile ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Şiirlerin okunmasının ardından ise Niğde Valisi Cahit Çelik, valilik makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri öğretmenevi bahçesinde düzenlenen program ile devam etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Son Dakika

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