Niğde'de 4. Kamu Spor Oyunları yaklaşık 20 gün süren müsabakalarla devam ediyor - Son Dakika
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Niğde'de 4. Kamu Spor Oyunları yaklaşık 20 gün süren müsabakalarla devam ediyor

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Niğde\'de 4. Kamu Spor Oyunları yaklaşık 20 gün süren müsabakalarla devam ediyor
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Niğde'de 4'üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları, 3x3 basketbol, voleybol, masa tenisi ve futsal branşlarında yaklaşık 20 gün süren müsabakalarla devam ediyor. Dereceye giren takımlar Niğde'yi grup müsabakalarında temsil edecek, başarılı olanlar Türkiye şampiyonasına katılacak.

Niğde'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları, farklı branşlarda gerçekleştirilen müsabakalarla devam ediyor. Yaklaşık 20 gün süren organizasyonda kamu çalışanları şampiyonluk için mücadele ederken, dereceye giren takımlar Niğde'yi grup müsabakalarında temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin spora katılımını artırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları, Niğde'de yoğun katılımla sürüyor. Kamu çalışanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan organizasyonda, 3x3 basketbol, voleybol, masa tenisi ve futsal branşlarında müsabakalar gerçekleştiriliyor. Niğde Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen voleybol karşılaşmalarını değerlendiren Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, organizasyonun yaklaşık 20 gün sürdüğünü belirtti.

"Amacımız sadece şampiyon olmak değil"

Kamu Spor Oyunları'na bu yıl yoğun katılım sağlandığını ifade eden Dorul; "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaklaşık dört yıldır sürdürdüğü Kamu Spor Oyunları kapsamında bugün voleybol eleme müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. İlimizde voleybol branşında erkeklerde 12, kadınlarda 5 takım, futsal branşında ise 16 erkek takımı mücadele ediyor. Bunun yanında 3x3 basketbol ve masa tenisi müsabakalarımız da devam ediyor" dedi.

Müsabakaların gelecek hafta tamamlanmasının planlandığını belirten Dorul, "Dereceye giren takımlarımız ilimizi grup müsabakalarında temsil edecek. Orada da başarılı olmaları halinde Türkiye şampiyonasına katılacaklar. Ancak buradaki asıl amacımız birinci olmak veya şampiyonluk kazanmak değil, kurumlar arasındaki kaynaşmayı sağlamak ve sporun her yaş grubuna yayılmasına katkıda bulunmak. Bu yıl katılım oldukça yoğun. Önümüzdeki yıllarda daha da artmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sahada makam yok, sadece spor var"

Geçtiğimiz yıl şampiyonluk elde eden Niğde Valiliği takımının sporcusu Bilal Çilkaya ise bu yıl da şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. Çilkaya; "Geçen yıl şampiyon olmuştuk. Bu yıl da şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. İnşallah yeniden şampiyon olarak Niğde'mizi temsil etme fırsatı buluruz" dedi. Organizasyonun kamu çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirdiğini vurgulayan Çilkaya; "Bu tür etkinlikler sayesinde farklı kurumlarda çalışan insanlarla tanışma ve kaynaşma fırsatı buluyoruz. Sabah mesai yaptığımız ortamdan çıkarak akşam birlikte spor yapıyoruz. Burada makam yok, tamamen spor konuşuluyor. Hem enerjimizi atıyoruz hem de yeni arkadaşlıklar kuruyoruz. Niğde'de güzel bir birliktelik oluşuyor. Organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yaklaşık 20 gün süren organizasyonun gelecek hafta tamamlanması beklenirken, müsabakalar sonunda derece elde eden takımların grup karşılaşmalarında Niğde'yi temsil edeceği, başarılı olan ekiplerin ise Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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