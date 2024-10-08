Niğde'de Afet Risk Azaltma Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de Afet Risk Azaltma Toplantısı Düzenlendi

Niğde\'de Afet Risk Azaltma Toplantısı Düzenlendi

Niğde'de 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında bir toplantı düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlık ettiği toplantıda, Niğde'nin afet riskleri ve alınacak tedbirler konuşuldu. Vali Cahit Çelik, Türkiye'nin afetlere hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

08.10.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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Niğde'de 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığındaki video konferans toplantısının ardından Niğde Valisi Cahit Çelik basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, AFAD İl Müdürü Nihal Öner ve ilgili kurum mirleri katıldı. Vali Çelik yaptığı açıklamada Türkiye'nin afetlerin yoğun yaşandığı bir ülke olduğunu ifade ederek risk azaltmanın önemine değindi. Vali Çelik Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında; Niğde'nin doğusunda Ecemiş, batısında Tuz Gölü Fay Hattı'nın bulunduğunu ifade ederken kentin diğer illere göre afetler konusunda daha güvenli olduğuna dikkati çekti. Vali Çelik; "6 Şubat'taki depremde ilimiz de etkilendi. Bu depremde 24 ağır hasarlı, 25 de orta hasarlı binamız oldu. Merkezi yönetimin başı olarak bizler ve buradaki yerel idarecilerin bunu bilip ona göre hareket etmesi gerekiyor. Afetlerde bildiğiniz gibi 4 aşama var. Birincisi risk azaltma, ikincisi hazırlık, üçüncüsü müdahale, dördüncüsü ise iyileştirme. Bu dört aşamada birbiriyle bağlantılı. Risk azaltma konusunda ne kadar iyi hazırlığınız olursa, o riski azaltacak ne kadar iyi tedbirler alırsanız, hazırlık aşamanız o kadar kolay olur, müdahaleniz o kadar güçlü olur ve iyileştirme süreciniz de çok daha kısa sürer" dedi.

Vatandaşları risk azaltmaya yönelik alınacak tedbirler konusunda duyarlı olmaya ve alınacak kararlara uymaya davet eden Vali Çelik, deprem ülkesi olmamız nedeniyle yapıların kurallarına uygun bir şekilde yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mehmet Aktaş, Politika, Türkiye, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Afet Risk Azaltma Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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