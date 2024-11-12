Niğde\'de Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı Toplantısı

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Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Eylem Planı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Niğde Valiliği, Yeşilay Niğde Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda okul müdürleri ile rehber öğretmenlere bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı. Programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, bağımlılıkla mücadelede en önemli adımın farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadele eğitim camiasına önemli görevler düştüğünü belirten Vali Çelik; "Bağımlılığın üç önemli safhası var. Birincisi farkındalık, ikincisi arzla mücadele üçüncüsü ise rehabilitasyon. Biz farkındalık anlamında çocuklarımızı ve ailelerimizi ne kadar farkında kılarsak uyuşturucuya, sigaraya ve alkole daha az talep olur. Bu kapsamda birçok kurum devreye giriyor. Aileler, okullarımız, müftülük ve Yeşilay gibi kurumlar el birliği ile farkındalık çalışması yapması çok önemli. Uyuşturucu ile mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı bir geleceğe adım atmaları için el birliğiyle çalışmamız gerektiğini unutmayalım" diye konuştu.

Bağımlılığın gençlerin sadece sağlıklarını değil, tüm hayatlarını tehlikeye attığını ifade eden Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız ise, "Niğde Eylem kapsamında planladığımız bağımlılık ile ilgili mücadelede okullarda öğretmenlerimize öğrencilerimize ve velilerimize yönelik çalışmalar planladık. Gençler arasında bağımlılık sorununa çözüm üretmek için önleyici çalışmalara imza atan Yeşilay, "Bağımsız Gençlik" ile tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının gençlerin özgürlüğünü nasıl kısıtladığına dikkat çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz tarafından katılımcılara 'Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi verildi. - NİĞDE