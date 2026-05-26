Vali Akmeşe ve Protokolden Arife Günü Şehitlik Ziyareti

Kurban Bayramı dolayısıyla Vali Nedim Akmeşe ve il protokolü şehitliği ziyaret etti.
Arife günü nedeniyle Niğde Şehitliği'ne yapılan ziyarete Vali Akmeşe'nin yanı sıra Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Gürol Okyar, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları ile şehit aileleri katıldı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından, Vali Nedim Akmeşe ve protokol üyeleri şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti. - NİĞDE
