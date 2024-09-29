Niğde\'de \'Bizim Çocuklar\' Projesi ile Doğada Eğlenceli Vakit Geçirildi

Yerel

Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde Niğde Emniyet Müdürlüğü'nün 3 gün süren 'Bizim Çocuklar' projesi Aladağlar'da gerçekleştirildi.

Bizim Çocuklar projesi kapsamında İzcilik Kulübü üyesi 30 çocuk ilk gün Cımbar Boğazına yürüyüş gerçekleştirdi ve Cımbar Boğazı Eğitim alanında Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) tarafından tahliye tatbikatına katıldı. İzcilik kampının 2. gününde ise çocuklar kent protokolü ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sokulupınar mevkisine izci çocuklarla birlikte gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar ile kurum müdürleri katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizasyonu ile dijital dünyadan uzak doğayla iç içe 3 gün geçiren 30 öğrenci yapılan etkinliklerle hem eğitim aldı hem de doğada eğlenceli vakit geçirdi. Düzenlenen programla ilgili bilgi veren Şube Müdür Vekili Komiser Muhittin Yılmaz; çocuklar ve gençleri koruma, destekleme programı kapsamında 30 öğrenci ile Aladağlar bölgesinde 3 gün geçirdiklerini söyledi. Amaçlarının gençleri dijitalden uzak bir doğayla iç içe güzel vakit geçirmesini sağlamak olduğunu söyleyen Yılmaz, şube olarak çocuklar ve gençler için çeşitli faaliyetler sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. İzcilik Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Orhun Çelikbaş ise şunları söyledi;

"Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ÇOGEP projesi kapsamında Niğde Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü izcileriyle birlikte hafta sonu kampı düzenlendi. Çocuklarımız Demirkazık Cımbar Vadisi'nde Jandarma Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte tatbikatı gerçekleştirdi, oyunlar oynadılar, okçuluk gibi faaliyetler gerçekleştirdiler. Arından il protokolü ile birlikte Sokulupınar'a yürüyüş yaptık ve onlarla birlikte burada zaman geçirdik. Burada da çocuklarımızla birlikte oyunlar oynayacağız. Çocuklar doğayla iç içe bir iki gün geçirdi . Telefon yasaktı, dijitalden uzak 2 gün geçirdiler. Tamamen birbirleriyle oyun oynayarak, doğada faaliyetleri gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." - NİĞDE