18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2024 13:46  Güncelleme: 14:09
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde Şehitliği'nde yapılan törene Vali Cahit Çelik, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehitlik anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda Niğde Valisi Cahit Çelik, şeref defterini imzaladı. Vali Çelik; "Tarihten silinmek istenen vatanımızın ve milletimizin yeniden dirilişinin ve milli şahlanışının dönüm noktası olan Çanakkale Zaferimiz, tarihte eşine az rastlanır kahramanlık destanlarından biri olduğu kadar, Kurutuluş Savaşı'na ve cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda milletimizin verdiği en büyük varoluş mücadelesidir. Yüce Türk Milleti, hiçbir toplumun boyunduruğu altına girmeyeceğini, hürriyet ve bağımsızlık uğruna gözünü dahi kırpmadan canını vereceğini 'Çanakkale geçilmez' diyerek, tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Torunlarınız olarak bizlere düşen görev, siz kahraman şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve şanlı bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere devretmektir" diye konuştu. Niğde Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ömer Demir ise konuşmasında şunları söyledi;

"Çanakkale Zaferi, dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk ulusunun belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşı'mızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk milletinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesidir Çanakkale."

Yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okundu, Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı tören birliği saygı atışı yaptı. Tören şehit mezarları gezilerek karanfil bırakıldıktan sonra Belediye Kültür Merkezi'nde devam etti. Niğde Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul müdürü Şaban Turgut yaparken programda resim sergisi açıldı, oratoryo gösterisi sunuldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Çanakkale, 18 Mart, Niğde, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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